Ενοίκια: Πότε θα ληφθεί η απόφαση για την παράταση υποχρεωτικής καταβολής τους μέσω τραπεζών

Tις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 να ληφθεί η οριστική απόφαση για το εάν θα παραταθεί η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι θετική η απήχηση στο να δοθεί παράταση στο εν λόγω μέτρο.

Επίσης επισημαίνεται πως, είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, καθώς έχει καθυστερήσει σημαντικά η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), στο οποίο θα γίνεται η δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών μέσω των οποίων θα εισπράττονται τα ενοίκια.

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