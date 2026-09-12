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Ενοίκια: Πότε θα ληφθεί η απόφαση για την παράταση υποχρεωτικής καταβολής τους μέσω τραπεζών

Η οριστική απόφαση για την παράταση της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας από την 1η Οκτωβρίου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr. Η απήχηση για την παράταση του εν λόγω μέτρου είναι θετική.

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ΑΘΗΝΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν ότι αναμένεται απόφαση για την παράταση της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας.
  • Η οριστική απόφαση ενδέχεται να ληφθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, με την εφαρμογή να αφορά από την 1η Οκτωβρίου.
  • Υπάρχει θετική απήχηση στο ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στο εν λόγω μέτρο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Tις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 να ληφθεί η οριστική απόφαση για το εάν θα παραταθεί η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι θετική η απήχηση στο να δοθεί παράταση στο εν λόγω μέτρο.

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Επίσης επισημαίνεται πως, είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, καθώς έχει καθυστερήσει σημαντικά η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), στο οποίο θα γίνεται η δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών μέσω των οποίων θα εισπράττονται τα ενοίκια.

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