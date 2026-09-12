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Συναγερμός για φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα από το 112 – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Συναγερμός για φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα από το 112 – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Φωτιά
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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Σκάλας Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος έχουν διατεθεί δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα από το 112

Στις 12:51 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της φωτιάς.

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