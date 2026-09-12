Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: 55χρονος σκότωσε κατά λάθος την μητέρα του – Την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη Μεσσαρά του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη, το πρωί του Σαββάτου (12/9). Ένας 55χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, από λάθος, την 87χρονη μητέρα του με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της.

Έκανε όπισθεν…

Όπως μεταδίδει το Creta24, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος έκανε όπισθεν, δεν κατάλαβε όμως ότι η ηλικιωμένη μητέρα του περνούσε πίσω από το αγροτικό αυτοκίνητό του και την παρέσυρε. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Ο 55χρονος, συνελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία για θανατηφόρα παράσυρση.