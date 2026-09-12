Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: 55χρονος σκότωσε κατά λάθος την μητέρα του – Την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του

Ένας 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό του αυτοκίνητο την 87χρονη μητέρα του, προκαλώντας τον θάνατό της, σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας, στη Μεσσαρά του Ηρακλείου Κρήτης. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου (12/9), ενώ ο γιος συνελήφθη σύμφωνα με τη διαδικασία για θανατηφόρα παράσυρση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αυτοκίνητό του την 87χρονη μητέρα του, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της.
  • Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη Μεσσαρά του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν ο γιος έκανε όπισθεν και δεν αντιλήφθηκε την ηλικιωμένη.
  • Η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο 55χρονος συνελήφθη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη Μεσσαρά του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη, το πρωί του Σαββάτου (12/9). Ένας 55χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, από λάθος, την 87χρονη μητέρα του με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της.

Έκανε όπισθεν…

Όπως μεταδίδει το Creta24, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος έκανε όπισθεν, δεν κατάλαβε όμως ότι η ηλικιωμένη μητέρα του περνούσε πίσω από το αγροτικό αυτοκίνητό του και την παρέσυρε. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Ο 55χρονος, συνελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία για θανατηφόρα παράσυρση.

 

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