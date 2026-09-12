Βόλος: Απολογείται την Δευτέρα ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης

Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε, θα περάσει την Δευτέρα (14/9) ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός 9χρονου κοριτσιού στον Βόλο, με το οποίο συνδέεται συγγενικά.

Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες Παρασκευή (11/9), στον Εισαγγελέα Βόλου, μετά την σύλληψή του το βράδυ της Πέμπτης (10/9), και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το Εrtnews, η υπόθεση καταγγέλθηκε από τους γονείς του παιδιού και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στον Αλμυρό. Το κορίτσι φέρεται να ανέφερε στον πατέρα του ότι ο 41χρονος το θώπευσε, ενώ είχε μείνει μόνο μαζί του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εξετάστηκε και του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη. Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία και άρχισε η διερεύνηση της καταγγελίας, με τη λήψη καταθέσεων και τη συγκέντρωση στοιχείων.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε επιφανειακή ερυθρότητα στο σημείο όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί φέρεται να δέχθηκε τη θώπευση. Αντίστοιχο εύρημα είχε καταγραφεί και κατά την εξέτασή του στο Νοσοκομείο Βόλου. Δεν διαπιστώθηκε ρήξη υμένα, ωστόσο η ιατροδικαστής έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και η εννιάχρονη αναμένεται να υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων.

Ο 41χρονος, ο οποίος έχει αναπηρία σε ποσοστό 80%, αρνήθηκε ότι άγγιξε το παιδί. Κατά τους ισχυρισμούς του, την ώρα κατά την οποία φέρεται να συνέβη το περιστατικό εκείνος βρισκόταν στο μπαλκόνι και όχι στον ίδιο χώρο με την ανήλικη.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή ενώπιον της ανακριτικής αρχής τη Δευτέρα.