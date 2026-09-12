Αυτός είναι ο βαρυποινίτης που δραπέτευσε από το Νοσοκομείο Σερρών – Οι στολές ΟΠΚΕ και τα καλάσνικοφ των συνεργών του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις Σέρρες μετά την πρωτοφανή ένοπλη απόδραση 41χρονου κρατουμένου από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με τους συνεργούς του να στήνουν επιχείρηση που έμοιαζε προσχεδιασμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Κουκουλοφόροι… αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

Οι άνδρες εμφανίστηκαν ντυμένοι κουκουλοφόροι, φορώντας στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και οπλισμένοι με καλάσνικοφ, αιφνιδίασαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο και κατάφεραν να τον φυγαδεύσουν.

Από τη στιγμή της απόδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό τόσο του 41χρονου όσο και των συνεργών του.

Το χρονικό της απόδρασης…

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής (11/9) κατά τη μεταγωγή του 40χρονου «σκληρού» κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών, διότι ισχυρίστηκε ότι ένιωσε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thessport.gr, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό στον δρόμο έξω από την Ψυχιατρική κλινική, εμφανίστηκαν τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά των ΟΠΚΕ.

Αφόπλισαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους…

Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο και μπαίνοντας σε δύο αυτοκίνητα να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, “χτενίζοντας” την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

Το ThessPost.gr είχε αναδείξει σε ρεπορτάζ την χρόνια απουσία γιατρού από τις φυλακές Νιγρίτας, με αποτέλεσμα, να επιβαρύνεται το νοσοκομείο Σερρών ακόμη και με ψεύτικα περιστατικά.