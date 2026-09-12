Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο – Συνεργοί του προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από το νοσοκομείο Σερρών, καθώς και των συνεργών του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 23:00 ο κρατούμενος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο.

Κατά την άφιξή του, ωστόσο, φέρεται να εμφανίστηκαν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Οι δράστες φέρεται να ακινητοποίησαν και να αφόπλισαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο, αρπάζοντας τον οπλισμό τους και στη συνέχεια απομακρύνοντας τον κρατούμενο από το νοσοκομείο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του κρατούμενου και των συνεργών του, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η απόδραση.