Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο – Συνεργοί του προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας στις Σέρρες για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από το νοσοκομείο, καθώς και των συνεργών του. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, διευκολύνοντας την απομάκρυνση του κρατούμενου από το νοσοκομείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από το νοσοκομείο Σερρών, καθώς και των συνεργών του.
  • Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, εμφανίστηκαν και ακινητοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αρπάζοντας τον οπλισμό τους.
  • Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του κρατούμενου και των συνεργών του, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες της απόδρασης.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής από το νοσοκομείο Σερρών, καθώς και των συνεργών του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 23:00 ο κρατούμενος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο.

Κατά την άφιξή του, ωστόσο, φέρεται να εμφανίστηκαν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Οι δράστες φέρεται να ακινητοποίησαν και να αφόπλισαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο, αρπάζοντας τον οπλισμό τους και στη συνέχεια απομακρύνοντας τον κρατούμενο από το νοσοκομείο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του κρατούμενου και των συνεργών του, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η απόδραση.

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