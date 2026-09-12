Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Ημέρα Δράσης για την Ημικρανία

Ημέρα του ΟΗΕ για την Συνεργασία των Χωρών του Νότου

Παγκόσμια Ημέρα Δελφινιών

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών

Γεγονότα

1829: Λαμβάνει χώρα η Μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.

Λαμβάνει χώρα η Μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. 1948: Αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Οι έξι νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Γιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατίες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Οι έξι νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Γιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατίες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1967: Η Αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας.

Η Αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. 1981: Ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μία συγκλονιστική συναυλία στο Γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών.

Ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μία συγκλονιστική συναυλία στο Γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών. 2013: Δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής δέχονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα, μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής δέχονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα, μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. 2016: Υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος τάσσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπήρχαν και σημαντικά οφέλη για την οικονομία.

Γεννήσεις

1906: Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης. (Θαν. 9/8/1975)

Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης. (Θαν. 9/8/1975) 1913: Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άρειας φυλής. (Θαν. 31/3/1980)

Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άρειας φυλής. (Θαν. 31/3/1980) 1944: Μπάρι Γουάιτ, Αμερικανός τραγουδιστής της σόουλ.

Μπάρι Γουάιτ, Αμερικανός τραγουδιστής της σόουλ. 1945: Μίλο Μανάρα, ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της».

Μίλο Μανάρα, ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της». 1960: Στέφανος Κορκολής, Έλληνας συνθέτης και πιανίστας.

Στέφανος Κορκολής, Έλληνας συνθέτης και πιανίστας. 1980: Γιάο Μινγκ, Κινέζος καλαθοσφαιριστής (ύψους 2,29 μ).

Γιάο Μινγκ, Κινέζος καλαθοσφαιριστής (ύψους 2,29 μ). 1988: Πέτρος Ιακωβίδης, Έλληνας τραγουδιστής.

Θάνατοι