Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή – Στο σημείο 15 πυροσβέστες

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πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ενοίκων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες στο κτίριο.
  • Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Έχει διατεθεί και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Χίου, στην Αγία Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ενοίκων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται κάποιος απεγκλωβισμός.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση έχει διατεθεί και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, το οποίο παραμένει σε ετοιμότητα για την περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση για τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

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