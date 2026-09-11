Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή – Στο σημείο 15 πυροσβέστες

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Χίου, στην Αγία Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ενοίκων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται κάποιος απεγκλωβισμός.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση έχει διατεθεί και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, το οποίο παραμένει σε ετοιμότητα για την περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση για τον απεγκλωβισμό ενοίκων.