Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή της αφρικανικής σκόνης

Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Αρχικά θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ θα επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί στα πελάγη, με ένταση έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο και τον Κορινθιακό θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 35-37°C, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κινηθεί έως τους 34-36°C. Στους 31-33°C θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ έως 35-36°C θα δείξουν τα θερμόμετρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά του νομού.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 34-35°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ