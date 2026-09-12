Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή της αφρικανικής σκόνης

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, θα χαρακτηριστεί από βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές.

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Αφρικανική σκόνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας αναμένονται σήμερα, με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 35-37°C, με τις υψηλότερες τιμές στη Θεσσαλία.
  • Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, επεκτεινόμενα από το απόγευμα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Αρχικά θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ θα επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί στα πελάγη, με ένταση έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο και τον Κορινθιακό θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 35-37°C, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κινηθεί έως τους 34-36°C. Στους 31-33°C θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ έως 35-36°C θα δείξουν τα θερμόμετρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά του νομού.
  • Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 34-35°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Λίγες νεφώσεις, με παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά κατά τις μεσημεριανές ώρες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32°C.
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