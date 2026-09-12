Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (12/9) – Ντέρμπι σε Super League, Premier League και LaLiga

Τα ματς για την 4η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)
10:20: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)
11:05: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)
11:45: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)
13:40: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)
14:30: Magenta Sport 8 | DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας (DTM)
14:30: Magenta Sport 3 | Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ (EFL Championship)
14:35: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)
15:00: Magenta Sport 3 | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές (LaLiga)
15:05: Magenta Sport 7 | WRC 2026 Χιλή, SS7 Pelun 1 (WRC)
15:45: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Tissot Sprint (MotoGP)
16:00: Magenta Sport 7 | WRC 2026 Χιλή, SS8 Lota 1 (WRC)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαρκό – Athens Kallithea FC (Super League 2)
16:00: Magenta Sport 1 | Τζένοα – Φροζινόνε (Serie A)
16:30: Novasports Extra 3 | Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30: Novasports Extra 2 | Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)
16:30: Novasports Extra 1 | Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
16:30: Novasports 6HD | Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
16:30: Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν (Bundesliga)
17:00: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Φούλαμ (Premier League)
17:00: Novasports Start | Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ (Premier League)
17:00: Novasports 5HD | Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00: Novasports 4HD | Τσέλσι – Χαλ (Premier League)
17:00: Novasports 2HD | Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)
17:00: Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 1ος Αγώνας (MotoGP Rookies Cup)
17:00: Magenta Sport 7 | WRC 2026 Χιλή, SS9 Maria de las Cruces 1 (WRC)
17:00: Magenta Sport 3 | Γουότφορντ – Στόουκ (EFL Championship)
17:15: Magenta Sport 4 | Οσασούνα – Εσπανιόλ (LaLiga)
18:00: Action 24 | Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Μπάσκετ)
19:00: Magenta Sport 1 | Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Stoiximan Super League)
19:00: Magenta Sport 4 | Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship (Στίβος)
19:00: Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Μίλαν (Serie A)
19:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Έβερτον (Premier League)
19:30: Novasports Prime | Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)
19:30: Magenta Sport 3 | Μπιλμπάο – Έλτσε (LaLiga)
19:45: Magenta Sport 3 | Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν (Premier Sports Cup)
20:00: Magenta Sport 7 | Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού (Cyprus League)
20:00: Magenta Sport 2 | Κάζα Πία – Πόρτο (Liga Portugal)
20:44: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship, Τεντόγλου (Στίβος)
21:00: Novasports 2HD | Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ (Eredivisie)
21:00: ΣΚΑΪ | Ηρακλής – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
21:30: Novasports Start | Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)
21:45: Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Κάλιαρι (Serie A)
22:00: Novasports Premier League | Σάντερλαντ – Άρσεναλ (Premier League)
22:00: Magenta Sport 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)
22:00: Magenta Sport 8 | Oktagon 2026 93 (MMA)
22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ιταλία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών)
22:30: Action 24 | Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ (Liga Profesional Clausura)
23:00: Eurosport 1 | Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα (US Open – Τένις)