Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (12/9) – Ντέρμπι σε Super League, Premier League και LaLiga

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς για την 4η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Πέρα από τη Super League, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ντέρμπι σε Premier League και LaLiga, καθώς και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις από Serie A και Bundesliga.
  • Οι φίλοι των σπορ θα απολαύσουν επίσης τένις με το US Open, αγώνες MotoGP, DTM, WRC, μπάσκετ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για την 4η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)

10:20: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)

11:05: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)

11:45: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)

13:40: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)

14:30: Magenta Sport 8 | DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας (DTM)

14:30: Magenta Sport 3 | Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ (EFL Championship)

14:35: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)

15:00: Magenta Sport 3 | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές (LaLiga)

15:05: Magenta Sport 7 | WRC 2026 Χιλή, SS7 Pelun 1 (WRC)

15:45: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Tissot Sprint (MotoGP)

16:00: Magenta Sport 7 | WRC 2026 Χιλή, SS8 Lota 1 (WRC)

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαρκό – Athens Kallithea FC (Super League 2)

16:00: Magenta Sport 1 | Τζένοα – Φροζινόνε (Serie A)

16:30: Novasports Extra 3 | Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη (Bundesliga)

16:30: Novasports Extra 2 | Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)

16:30: Novasports Extra 1 | Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)

16:30: Novasports 6HD | Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

16:30: Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν (Bundesliga)

17:00: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Φούλαμ (Premier League)

17:00: Novasports Start | Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ (Premier League)

17:00: Novasports 5HD | Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς (Premier League)

17:00: Novasports 4HD | Τσέλσι – Χαλ (Premier League)

17:00: Novasports 2HD | Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

17:00: Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 1ος Αγώνας (MotoGP Rookies Cup)

17:00: Magenta Sport 7 | WRC 2026 Χιλή, SS9 Maria de las Cruces 1 (WRC)

17:00: Magenta Sport 3 | Γουότφορντ – Στόουκ (EFL Championship)

17:15: Magenta Sport 4 | Οσασούνα – Εσπανιόλ (LaLiga)

18:00: Action 24 | Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Μπάσκετ)

19:00: Magenta Sport 1 | Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Stoiximan Super League)

19:00: Magenta Sport 4 | Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship (Στίβος)

19:00: Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Μίλαν (Serie A)

19:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Έβερτον (Premier League)

19:30: Novasports Prime | Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)

19:30: Magenta Sport 3 | Μπιλμπάο – Έλτσε (LaLiga)

19:45: Magenta Sport 3 | Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν (Premier Sports Cup)

20:00: Magenta Sport 7 | Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού (Cyprus League)

20:00: Magenta Sport 2 | Κάζα Πία – Πόρτο (Liga Portugal)

20:44: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship, Τεντόγλου (Στίβος)

21:00: Novasports 2HD | Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ (Eredivisie)

21:00: ΣΚΑΪ | Ηρακλής – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)

21:30: Novasports Start | Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)

21:45: Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Κάλιαρι (Serie A)

22:00: Novasports Premier League | Σάντερλαντ – Άρσεναλ (Premier League)

22:00: Magenta Sport 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)

22:00: Magenta Sport 8 | Oktagon 2026 93 (MMA)

22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ιταλία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών)

22:30: Action 24 | Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ (Liga Profesional Clausura)

23:00: Eurosport 1 | Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα (US Open – Τένις)

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