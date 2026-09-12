Τσάμπιονσιπ: Δεύτερο σερί γκολ για τον Μαυροπάνο στην εξάρα της Γουέστ Χαμ επί της Ρέξαμ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Championship, συμβάλλοντας στη συντριπτική νίκη της Γουέστ Χαμ με 6-0 επί της Ρέξαμ. Με αυτή την επικράτηση, η Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από επτά αγωνιστικές.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Τσάμπιονσιπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική στην Championship, αυτή τη φορά στη συντριπτική νίκη της Γουέστ Χαμ με 6-0 επί της Ρέξαμ.
  • Η Γουέστ Χαμ κυριάρχησε απόλυτα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Ρέξαμ, διαμορφώνοντας το τελικό 6-0.
  • Με αυτή τη νίκη, η Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από επτά αγωνιστικές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις διαθέσεις της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξαιρετικό φεγγάρι βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος συνεχίζει να δίνει λύσεις και στο σκοράρισμα. Ο διεθνής Έλληνας στόπερ βρήκε δίχτυα για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική στην Championship, αυτή τη φορά στη συντριπτική νίκη της Γουέστ Χαμ με 6-0 επί της Ρέξαμ.

Ο Μαυροπάνος πήρε θέση στην περιοχή και στο 48ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μπόουεν, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δυνατή κεφαλιά και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο ο Έλληνας αμυντικός βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του συνεισφορά σε μια περίοδο όπου η Γουέστ Χαμ δείχνει να πατάει γερά.

Τα «σφυριά» είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπόουεν άνοιξε το σκορ στο 28’, ενώ ο Πιρόε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας στο 37’. Ο Μαυροπάνος έκανε το 3-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, πριν ακολουθήσει καταιγισμός γκολ.

Ο Καστεγιάνος στο 63’, ο Καντέ στο 76’ και ο Σόλομον στο 82’ διαμόρφωσαν το τελικό 6-0, σε ένα παιχνίδι όπου η Γουέστ Χαμ κυριάρχησε απόλυτα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Ρέξαμ.

Με αυτή τη νίκη, η Γουέστ Χαμ έφτασε τους απαιτούμενους βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από επτά αγωνιστικές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις διαθέσεις της στη φετινή Championship.

Standings provided by Sofascore
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ