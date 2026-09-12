Τσάμπιονσιπ: Δεύτερο σερί γκολ για τον Μαυροπάνο στην εξάρα της Γουέστ Χαμ επί της Ρέξαμ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξαιρετικό φεγγάρι βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος συνεχίζει να δίνει λύσεις και στο σκοράρισμα. Ο διεθνής Έλληνας στόπερ βρήκε δίχτυα για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική στην Championship, αυτή τη φορά στη συντριπτική νίκη της Γουέστ Χαμ με 6-0 επί της Ρέξαμ.

Ο Μαυροπάνος πήρε θέση στην περιοχή και στο 48ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μπόουεν, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δυνατή κεφαλιά και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο ο Έλληνας αμυντικός βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του συνεισφορά σε μια περίοδο όπου η Γουέστ Χαμ δείχνει να πατάει γερά.

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Τα «σφυριά» είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπόουεν άνοιξε το σκορ στο 28’, ενώ ο Πιρόε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας στο 37’. Ο Μαυροπάνος έκανε το 3-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, πριν ακολουθήσει καταιγισμός γκολ.

Ο Καστεγιάνος στο 63’, ο Καντέ στο 76’ και ο Σόλομον στο 82’ διαμόρφωσαν το τελικό 6-0, σε ένα παιχνίδι όπου η Γουέστ Χαμ κυριάρχησε απόλυτα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Ρέξαμ.

Με αυτή τη νίκη, η Γουέστ Χαμ έφτασε τους απαιτούμενους βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από επτά αγωνιστικές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις διαθέσεις της στη φετινή Championship.