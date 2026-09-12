Βραζιλία: Οριακό προβάδισμα Λούλα έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου σε νέα δημοσκόπηση

Οριακό προβάδισμα διατηρεί ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έναντι του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου σε πιθανό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Λούλα συγκεντρώνει ποσοστό 46% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο.
Datafolha, 2º turno: Lula, 46%; Flávio Bolsonaro, 44% https://t.co/dGyHQRbSb7 pic.twitter.com/qYVu4Lt4QN
— g1 (@g1) September 11, 2026
Τα ποσοστά των δύο υποψηφίων παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Datafolha, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 2.002 ανθρώπων, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες.
Χθεσινή δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg κατέγραψε επίσης οριακή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, με τον Φλάβιο Μπολσονάρου να διατηρεί προβάδισμα μόλις 0,2 ποσοστιαίας μονάδας.