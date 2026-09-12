Βραζιλία: Οριακό προβάδισμα Λούλα έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου σε νέα δημοσκόπηση

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου σε νέα δημοσκόπηση της Datafolha για τον πιθανό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, χθεσινή έρευνα των AtlasIntel/Bloomberg κατέγραψε επίσης οριακή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριακό προβάδισμα διατηρεί ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έναντι του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου σε πιθανό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha.
  • Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Λούλα συγκεντρώνει ποσοστό 46% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Τα ποσοστά των δύο υποψηφίων παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Datafolha.
  • Χθεσινή δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg κατέγραψε επίσης οριακή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, με τον Φλάβιο Μπολσονάρου να διατηρεί προβάδισμα μόλις 0,2 ποσοστιαίας μονάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριακό προβάδισμα διατηρεί ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έναντι του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου σε πιθανό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Λούλα συγκεντρώνει ποσοστό 46% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο.

Τα ποσοστά των δύο υποψηφίων παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Datafolha, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 2.002 ανθρώπων, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Χθεσινή δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg κατέγραψε επίσης οριακή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, με τον Φλάβιο Μπολσονάρου να διατηρεί προβάδισμα μόλις 0,2 ποσοστιαίας μονάδας.

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