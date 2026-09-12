WSJ: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικές δορυφορικές εικόνες για την επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

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Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης κινεζικής προέλευσης φέρεται να χρησιμοποίησε το Ιράν για να πραγματοποιήσει την επίθεση του Ιουλίου εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των λεπτομερειών της υπόθεσης, αναφέρει ότι η Τεχεράνη είχε αποκτήσει εικόνες υψηλής ανάλυσης της αεροπορικής βάσης Μουουάφακ αλ-Σάλτι, στην Ιορδανία, η οποία αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

NEW: U.S. officials say Iran obtained high-resolution satellite imagery from Chinese entities before a July 17 ballistic-missile strike on Muwaffaq Salti Air Base in Jordan that killed three U.S. soldiers and wounded four others. Officials believe the imagery was connected to… pic.twitter.com/iFQdCwEajF — Clash Report (@clashreport) September 12, 2026

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν προσδιόρισαν τις κινεζικές εταιρείες ή οργανισμούς που φέρεται να παρείχαν τις εικόνες στο Ιράν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υποστήριξαν ότι το Πεκίνο είχε άμεση εμπλοκή στην επίθεση.

Ωστόσο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να έθεσαν το ζήτημα στους Κινέζους ομολόγους τους. Η κινεζική πλευρά απέρριψε τις σχετικές αιτιάσεις και ζήτησε από την Ουάσινγκτον να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η υπόθεση έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Μάιο σε τρεις κινεζικές εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησαν ότι παρείχαν στο Ιράν αντίστοιχες δορυφορικές εικόνες.