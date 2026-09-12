WSJ: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικές δορυφορικές εικόνες για την επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Το Ιράν φέρεται να χρησιμοποίησε κινεζικές δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης για την επίθεση του Ιουλίου σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ζήτημα στους Κινέζους ομολόγους τους, οι οποίοι απέρριψαν τις αιτιάσεις και ζήτησαν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ δεν υποστήριξαν άμεση εμπλοκή του Πεκίνου στην επίθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης κινεζικής προέλευσης φέρεται να χρησιμοποίησε το Ιράν για την επίθεση του Ιουλίου εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
  • Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ζήτημα στους Κινέζους ομολόγους τους, χωρίς να υποστηρίξουν άμεση εμπλοκή του Πεκίνου στην επίθεση. Η κινεζική πλευρά απέρριψε τις αιτιάσεις και ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία.
  • Η υπόθεση έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Μάιο σε τρεις κινεζικές εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησαν ότι παρείχαν στο Ιράν αντίστοιχες δορυφορικές εικόνες.

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Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης κινεζικής προέλευσης φέρεται να χρησιμοποίησε το Ιράν για να πραγματοποιήσει την επίθεση του Ιουλίου εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των λεπτομερειών της υπόθεσης, αναφέρει ότι η Τεχεράνη είχε αποκτήσει εικόνες υψηλής ανάλυσης της αεροπορικής βάσης Μουουάφακ αλ-Σάλτι, στην Ιορδανία, η οποία αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν προσδιόρισαν τις κινεζικές εταιρείες ή οργανισμούς που φέρεται να παρείχαν τις εικόνες στο Ιράν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υποστήριξαν ότι το Πεκίνο είχε άμεση εμπλοκή στην επίθεση.

Ωστόσο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να έθεσαν το ζήτημα στους Κινέζους ομολόγους τους. Η κινεζική πλευρά απέρριψε τις σχετικές αιτιάσεις και ζήτησε από την Ουάσινγκτον να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η υπόθεση έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Μάιο σε τρεις κινεζικές εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησαν ότι παρείχαν στο Ιράν αντίστοιχες δορυφορικές εικόνες.

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