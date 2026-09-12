Σομαλία: Ελεύθερο το M/V Sward μετά από μήνες ομηρίας – Καταβλήθηκαν λύτρα στους πειρατές

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Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν την Παρασκευή το φορτηγό πλοίο M/V Sward, το οποίο είχαν καταλάβει και οδηγήσει εκτός πορείας τον περασμένο Απρίλιο, κρατώντας ομήρους και τα 17 μέλη του πληρώματός του.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ, η απελευθέρωση έγινε μετά την καταβολή λύτρων, χωρίς να γίνει γνωστό το ύψος του ποσού.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πειρατική δραστηριότητα στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά της Σομαλίας παρουσιάζει νέα έξαρση. Από τον Απρίλιο έχουν καταγραφεί 15 επιθέσεις, ο υψηλότερος αριθμός από το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Το M/V Sward είχε καταληφθεί στις 26 Απριλίου, κοντά στις ακτές της Πούντλαντ. Από τότε, το πλοίο και το πλήρωμά του, αποτελούμενο από 15 Σύρους και δύο Ινδούς, παρέμεναν υπό τον έλεγχο των πειρατών. Σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων ασφαλείας της Πούντλαντ, μάλιστα, το Sward χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δύο φορές ως «πλοίο-ορμητήριο» για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον άλλων σκαφών.

Σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της Πούντλαντ, χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δυο φορές ως πλοίο-ορμητήριο: εξαπολύθηκαν ένα ή περισσότερα μικρά, ευέλικτα ταχύπλοα για επιθέσεις.

Τα λύτρα και η απελευθέρωση του πληρώματος

Στις επιθέσεις αυτές καταλήφθηκαν δυο ιρανικά αλιευτικά και το φορτηγό M/V Lutuf, που κατόπιν απελευθερώθηκαν έπειτα από την καταβολή λύτρων, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι πειρατές «άφησαν ελεύθερο το Sward κοντά στην Γκαρακάντ», κοινότητα της Πούντλαντ όπου βρίσκεται λιμάνι, στη βορειοανατολική Σομαλία, είπε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της πολιτείας.

«Το πλήρωμα παρέμεινε πάνω στο πλοίο, αλλά πειρατές κατέβηκαν, μπήκαν σε οχήματα και πήγαν» στην κοινότητα, ανέφερε η πηγή αυτή. «Έλαβαν» τα λύτρα και κατόπιν «απελευθέρωσαν το πλοίο», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος του ποσού.

Τουλάχιστον δυο οχήματα τους περίμεναν στην ξηρά προτού φτάσουν στην Γκαρακάντ με το Sward, κάτι που σημαίνει «ότι διατηρούσαν επαφή με το χερσαίο δίκτυό τους ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα», ανέφερε άλλη πηγή στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ.

Ακόμη δυο πηγές στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες στο AFP.

Οι πειρατές οι οποίοι κυρίευσαν το M/V Sward, τα δυο ιρανικά αλιευτικά και το M/V Lutuf ανήκουν σε οργάνωση που εμφανίστηκε πρόσφατα, ανέφεραν οι πηγές.

«Αυτή είναι η τρίτη πληρωμή που έλαβε η (σ.σ. συγκεκριμένη) ομάδα από τον Απρίλιο», σύμφωνα με την πρώτη πηγή.

Η ομοσπονδιακή σομαλική κυβέρνηση -η σχέση της οποίας με αυτήν στην Πούντλαντ είναι τεταμένη- διαβεβαιώνει πως το Lutuf αφέθηκε να φύγει εξαιτίας της «συνεχούς στρατιωτικής πίεσης» του τουρκικού πολεμικού ναυτικού (η Άγκυρα είναι σημαντικός εταίρος της Μογκαντίσου) και του σομαλικού στρατού, που κατέστρεψαν πλεούμενα των πειρατών και σκότωσαν 14 από αυτούς.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια, που καταλήφθηκαν κι εξετράπησαν από την πορεία τους φέτος, είναι το τρέχον διάστημα στα χέρια πειρατών κοντά στις ακτές της Σομαλίας: το Honour 25, το Eureka, το Asana, και το Seamull, γνωστό επίσης ως Sibu 1.

Το Seamull, πλοίο που φέρεται να ανήκει στον ιρανικό «στόλο-φάντασμα» που η Ουάσινγκτον καταγγέλλει πως χρησιμοποιείται για να εξάγεται πετρέλαιο από την Ισλαμική Δημοκρατία, βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων των ΗΠΑ.