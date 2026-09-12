Τραγωδία στη ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 26 παιδιά νεκρά από πυρκαγιά και ποδοπάτημα σε σχολείο

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Τουλάχιστον 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και το ποδοπάτημα που ακολούθησε σε σχολείο της Μπουκάβου, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση της UNICEF που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε περιοχή κοντά στο σχολείο, την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στις τάξεις τους. Η πυρκαγιά προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ποδοπάτημα, από το οποίο πολλά παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Massive fire outbreaks at two schools in the Democratic Republic of Congo have killed at least 26 students and wounded several others, some in a stampede as they tried to flee the flames. The fire in the Chimpunda district of South Kivu’s provincial capital, Bukavu, also… pic.twitter.com/XO81yXI553 — TRT Afrika (@trtafrika) September 11, 2026

Η Μπουκάβου, πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου, στα ανατολικά της ΛΔ Κονγκό, βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2025 υπό τον έλεγχο του ένοπλου κινήματος M23, το οποίο υποστηρίζεται από τη Ρουάντα. Μετά την επανεμφάνισή του, το M23 κατέλαβε εκτεταμένες περιοχές και εγκαθίδρυσε παράλληλη διοίκηση.

Στις όχθες της λίμνης Κίβου, γνωστή για τα ξύλινα σπίτια της, συχνά σε πλαγιές λόφων, η πόλη πλήττεται συχνά από φονικές πυρκαγιές.

Η τραγωδία προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στη ΛΔ Κονγκό, χώρα που έχει κοπεί στα δυο εξαιτίας του πολυετούς πολέμου ανάμεσα στην Κινσάσα και το M23.

Το κίνημα ανακοίνωσε χθες πως κηρύσσει «τριήμερο πένθος» κι ότι άρχισε να διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Έκανε λόγο για 26 παιδιά νεκρά, «είκοσι κορίτσια και έξι αγόρια».

Η κηδεία των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί σήμερα στην Μπουκάβου, παρόντων αντιπροσώπων των de facto αρχών του M23.

At least 26 children have been killed in a school fire in the rebel-held city of Bukavu in the Democratic Republic of Congo.

The area has been controlled by AFC/M23 rebels since

February 2025.#DRCongo #M23 #Bukavu #News #NI40#Channel4News pic.twitter.com/lJvP23BECb — DIAMOND BLOG (@DiamondFunds00) September 11, 2026

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, άλλα τουλάχιστον 25 παιδιά τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα.

Η πυρκαγιά σάρωσε ζώνη με πυκνή δόμηση σε πλαγιά λόφου, αφήνοντας πίσω αποκαΐδια σπιτιών, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου προχθές Πέμπτη.

Τον Οκτώβριο του 2025, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 παιδιά, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου.