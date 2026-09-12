Ιράκ: Αποπέμφθηκε διοικητής μετά την επίθεση με drone με στόχο τη Σαουδική Αραβία

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύτηκε από την επαρχία Μαϊσάν με στόχο τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνση του διοικητή Επιχειρήσεων της περιοχής. Παράλληλα, συστάθηκε ερευνητικό συμβούλιο για να εξετάσει τις συνθήκες της επίθεσης και τη λειτουργία της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μαϊσάν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την επαρχία Μαϊσάν είχε ως στόχο τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι.
  • Ο διοικητής Επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν απομακρύνθηκε από τη θέση του, καθώς τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από περιοχή που τελούσε υπό την εποπτεία του.
  • Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού έδωσε εντολή για τη σύσταση ερευνητικού συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες της επίθεσης και τον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μαϊσάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την επαρχία Μαϊσάν είχε ως στόχο τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι.

Ο διοικητής Επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν απομακρύνθηκε από τη θέση του, καθώς τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από περιοχή που τελούσε υπό την εποπτεία του.

Παράλληλα, το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού έδωσε εντολή για τη σύσταση ερευνητικού συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες της επίθεσης, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μαϊσάν.

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