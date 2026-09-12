Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: «Οι δράστες της 11ης Σεπτεμβρίου δεν ήταν Ιρανοί» – Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις Χέγκσεθ

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Τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου καταδίκασε το Ιράν, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, να κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί την επέτειο για να δικαιολογήσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του για την 11η Σεπτεμβρίου, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «στέλνουν τρομοκράτες εκεί όπου ανήκουν» και προειδοποίησε το Ιράν ότι η Ουάσινγκτον θα διασφαλίσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ανέφερε ότι η οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη εντείνεται.

Απαντώντας σε ανάρτησή του στο X, ο Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι η αμερικανική θέση χαρακτηρίζεται από «θεμελιώδεις αντιφάσεις», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για επιθέσεις, δολοφονίες και απώλειες αμάχων, ενώ αμφισβήτησε τη σύνδεση του Ιράν με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Οι δράστες της 11ης Σεπτεμβρίου δεν ήταν Ιρανοί», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για πρόσωπα που είχαν προηγουμένως υποστηριχθεί ή οργανωθεί από τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Ο Μπαγκαεΐ χαρακτήρισε, τέλος, «παράλογη» την επίκληση της 11ης Σεπτεμβρίου για τη δικαιολόγηση του πολέμου κατά του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για επιθέσεις κατά αξιωματούχων και αμάχων.

Πηγή: Al Jazeera