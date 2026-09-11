CENTCOM: 99 εμπορικά πλοία έχουν εκτραπεί λόγω του αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει εκτρέψει 99 εμπορικά πλοία λόγω του αποκλεισμού του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ο οποίος διαρκεί τους τελευταίους έξι μήνες. Τη Δευτέρα, Ιρανοί διπλωμάτες αναμένεται να συναντηθούν στο Ομάν με αντιπροσωπείες από το Ιράκ και τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) για να διαπραγματευτούν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 99 εμπορικά πλοία έχει εκτρέψει μέχρι σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν.
  • Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή από το Ιράν τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στην περιοχή.
  • Τη Δευτέρα αναμένεται να συναντηθούν στο Ομάν Ιρανοί διπλωμάτες με αντιπροσωπείες από το Ιράκ και τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 99 εμπορικά πλοία έχει εκτρέψει μέχρι σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε η CENTCOM με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει την «πλήρη συμμόρφωση» με τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή από το Ιράν τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στην περιοχή.

Τη Δευτέρα αναμένεται να συναντηθούν στο Ομάν Ιρανοί διπλωμάτες με αντιπροσωπείες από το Ιράκ και τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

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