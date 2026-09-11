CENTCOM: 99 εμπορικά πλοία έχουν εκτραπεί λόγω του αποκλεισμού του Ιράν

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Συνολικά 99 εμπορικά πλοία έχει εκτρέψει μέχρι σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε η CENTCOM με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει την «πλήρη συμμόρφωση» με τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

A U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter prepares to land on the flight deck aboard USS Boxer (LHD 4). Boxer is the flagship for the Boxer Amphibious Ready Group / 11th Marine Expeditionary Unit, which continues to enforce the U.S. blockade against Iran. As of Sept. 11, U.S. forces… pic.twitter.com/643z7veWJl — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 11, 2026

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή από το Ιράν τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στην περιοχή.

Τη Δευτέρα αναμένεται να συναντηθούν στο Ομάν Ιρανοί διπλωμάτες με αντιπροσωπείες από το Ιράκ και τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.