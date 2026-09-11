Γερμανία: Πρώην πράκτορας της Στάζι, πρώην πορνοστάρ και πρόσωπα με νεοναζιστικές διασυνδέσεις στους νέους βουλευτές του AfD

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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι 39 νεοεκλεγέντες βουλευτές του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγες ημέρες μετά την ιστορική εκλογική νίκη του κόμματος στο γερμανικό κρατίδιο. Σύμφωνα με τον Guardian και γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους βρίσκονται ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι, ένας άνδρας που φέρεται να είχε συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες, καθώς και πρόσωπα που ερευνώνται για σχέσεις με νεοναζιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις.

Τα νέα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στο Μαγδεμβούργο από τον επικεφαλής του AfD στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, όμως οι βιογραφίες αρκετών εξ αυτών έχουν ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση.

Γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι ορισμένοι νεοεκλεγέντες έχουν ποινικό παρελθόν, δεσμούς με ακροδεξιά δίκτυα ή δραστηριότητα που έχει προκαλέσει δικαστικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Πρώην αξιωματικός της Στάζι εξελέγη με απευθείας εντολή

Μεταξύ των νέων βουλευτών βρίσκεται 78χρονος πρώην αξιωματικός της Στάζι, της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι εργαζόταν για το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ότι ασχολούνταν με πολίτες που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν μόνιμα την Ανατολική Γερμανία.

Η εκλογή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα της κομμουνιστικής δικτατορίας.

Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών και πλαστά προσόντα

Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει και η περίπτωση ενός άλλου βουλευτή, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε πορνογραφικές παραγωγές.

Όταν επιχείρησε να αμφισβητήσει σχετικό δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι είχε εργαστεί ως ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, αναφέρει ο Guardian.

Ο ίδιος είχε επίσης καταδικαστεί για την κλοπή μεγάλων ποσοτήτων κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, είχε αποβληθεί από πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε παραποιήσει το απολυτήριο του σχολείου του. Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι αργότερα έγινε εκ νέου δεκτός μετά από νομική προσφυγή.

Έρευνες για νεοπαγανιστική ακροδεξιά οργάνωση

Δύο ακόμη βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνες σχετικά με την πιθανή προσπάθεια συνέχισης της δραστηριότητας της απαγορευμένης ακροδεξιάς οργάνωσης Artgemeinschaft.

Πρόκειται για νεοπαγανιστική ομάδα που είχε υιοθετήσει εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες και τέθηκε εκτός νόμου από τις γερμανικές αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο νεότερος από τους δύο ερευνάται επιπλέον για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Δεσμοί με άλλες ακροδεξιές οργανώσεις

Έρευνα του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ZDF αποκάλυψε επίσης ότι ορισμένα στελέχη του AfD που συμμετείχαν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν σχέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις.

Μεταξύ άλλων, κάποιοι φέρεται να είχαν υπάρξει μέλη της μετέπειτα απαγορευμένης οργάνωσης Homeland-Loyal German Youth (HDJ), ενώ ένας εξ αυτών είχε διατελέσει επικεφαλής της.

Παράλληλα, σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD είχε γράψει βιογραφία η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «ύμνος στον εθνικοσοσιαλισμό».

Μεταξύ των νέων βουλευτών υπάρχουν επίσης πρόσωπα με φιλοκρεμλινικούς δεσμούς, καθώς και άλλοι που είχαν επισκεφθεί μέλη του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.

Ζίγκμουντ για τους υπό έρευνα βουλευτές: «Τα κακά παιδιά»

Όταν ρωτήθηκε για τις αμφιλεγόμενες βιογραφίες των νέων βουλευτών και ειδικότερα για τους δύο που βρίσκονται υπό ποινική έρευνα, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ αναφέρθηκε αστειευόμενος σε αυτούς ως «τα κακά παιδιά».

«Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε», είπε.

Ο Ζίγκμουντ επανεξελέγη ομόφωνα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD την Πέμπτη.

Θύελλα για τις δηλώσεις περί «επαναμετανάστευσης» και όπλων

Ο ίδιος προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση κατά την παρουσίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν συνέδεσε την παραγωγή όπλων στη Γερμανία με τα σχέδια του AfD για μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Ερωτηθείς σχετικά με την προγραμματισμένη εγκατάσταση ισραηλινής εταιρείας όπλων στο κρατίδιο, δήλωσε: «Δεν καταδικάζουμε κατηγορηματικά την παραγωγή όπλων, διότι φυσικά θα χρειαστούμε αντίστοιχους πόρους για τη μελλοντική επιχείρηση επαναμετανάστευσης και απελάσεων».

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, Κάτια Πέλε, χαρακτήρισε τη δήλωση «πολιτική απειλή», υποστηρίζοντας ότι υπονοεί τη χρήση «βίας ως πολιτικού εργαλείου».

«Αυτό αποκαλύπτει το άσχημο πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος, του οποίου η γλώσσα και οι ιδέες θυμίζουν ξανά ολοκληρωτικά πρότυπα», δήλωσε.

Τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία

Το AfD εξασφάλισε περίπου το 44% των εδρών στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ και βρίσκεται μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία στο σώμα των 83 εδρών.

Για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα χρειαστεί είτε τη στήριξη άλλου κόμματος είτε αποσκιρτήσεις βουλευτών.

Μέχρι στιγμής, τα μεγάλα γερμανικά κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD.

Εάν το κόμμα καταφέρει τελικά να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατίδιο, θα πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ένα κόμμα της γερμανικής άκρας δεξιάς θα αναλάβει κυβερνητική εξουσία σε κρατίδιο.

Την ίδια ώρα, διαδηλώσεις κατά του AfD προγραμματίζονται σε περισσότερες από 20 πόλεις της Γερμανίας το Σαββατοκύριακο, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.