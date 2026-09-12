Ρωσία: Δώδεκα νεκροί και οκτώ τραυματίες σε σύγκρουση μίνι λεωφορείου με φορτηγό στο Αρχανγκέλσκ – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιφέρεια του Αρχανγκέλσκ, στη βόρεια Ρωσία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα μίνι λεωφορείο, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλεία.
Το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, μετέδωσε ότι το λεωφορείο επιχείρησε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το φορτηγό.
Σύμφωνα με το RIA, μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.
Число погибших при столкновении микроавтобуса и лесовоза в Архангельской области выросло до 13 человек. Об этом агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области сообщило в "Максе":https://t.co/hX4dznAy0j pic.twitter.com/ZG5oRSaR0E
— ТАСС (@tass_agency) September 11, 2026