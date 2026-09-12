Γιώργος Μαζωνάκης: Στοιχεία-«φωτιά» από την δικογραφία – Οι καταθέσεις, οι 4 βασικές αντιφάσεις και τα ευρήματα στο ιατρείο της Καρνεάδου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στοιχεία-«φωτιά» περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την κατάρρευσή του στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών, των εργαζομένων στο ιατρείο, των διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και ειδικών γιατρών παρουσιάζουν, σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, σημαντικές αποκλίσεις ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, τη διάρκεια της θεραπείας, την αντιμετώπιση της ανακοπής και τη χρήση απινιδωτή.

Παράλληλα, η έρευνα στον χώρο του ιατρείου οδήγησε στην κατάσχεση ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, σκληρών δίσκων, του εξοπλισμού της πλασμαφαίρεσης, αλλά και αντικειμένων που εντοπίστηκαν στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αμφότεροι απολογούνται την ερχόμενη Δευτέρα (14/9).

Η άφιξη του ΕΚΑΒ και η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες

Σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ, στις 16:23 της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 το πλήρωμα έλαβε σήμα να μεταβεί σε ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, καθώς ένας άνδρας περίπου 55 ετών είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο στις 16:26.

Κατά την είσοδό τους στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο παθολόγος, σύζυγος της θεράπουσας γιατρού, πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ. Ο ασθενής ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, φορώντας εσώρουχο και κοντομάνικη μπλούζα.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι δεν είχε αυτόματη αναπνοή ούτε σφυγμό, ενώ παρουσίαζε αμφοτερόπλευρη μυδρίαση.

Το πλήρωμα συνέχισε την ΚΑΡΠΑ και τοποθέτησε απινιδωτή. Όπως αναφέρεται στην κατάθεση, η συσκευή έδειξε ασυστολία, δηλαδή καρδιακό ρυθμό μη απινιδώσιμο.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε λαρυγγική μάσκα και χρησιμοποιήθηκε αυτοδιατεινόμενος ασκός για την υποστήριξη της αναπνοής.

Οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι ο γιατρός είχε πραγματοποιήσει ΚΑΡΠΑ για περίπου δέκα λεπτά πριν από την άφιξή τους, ενώ είχε χορηγηθεί και ένα χιλιοστόγραμμο αδρεναλίνης. Από την κατάθεση δεν προέκυπτε εάν η πρώτη χορήγηση είχε γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της ανακοπής.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου του πρωτοκόλλου, ο γιατρός χορήγησε ενώπιον των διασωστών ακόμη μία ενέσιμη ουσία, την οποία δήλωσε ότι ήταν αδρεναλίνη.

Ο ασθενής εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ασυστολία και έτσι συνεχίστηκε ο τρίτος κύκλος του πρωτοκόλλου. Μετά την ολοκλήρωσή του, η ασυστολία παρέμενε.

Στις 16:40 ξεκίνησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ». Το ασθενοφόρο έφτασε στις 16:45, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής συνεχιζόταν η ΚΑΡΠΑ.

Η αναφορά στον απινιδωτή και η πρώτη σημαντική αντίφαση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της διασώστριας σχετικά με τον απινιδωτή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο παθολόγος ανέφερε στους διασώστες ότι στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της γιατρού γυναίκας του, η οποία υποστήριξε ότι ο σύζυγός της πραγματοποίησε απινίδωση στον ασθενή, χωρίς αποτέλεσμα.

Η αντίφαση αυτή καταγράφεται ρητά στην προανακριτική έκθεση.

Παράλληλα, ο παθολόγος δεν εξέφρασε επιθυμία να συνοδεύσει τον ασθενή στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η έρευνα στο ιατρείο και τα ψηφιακά πειστήρια

Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συμμετοχή κλιμακίων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων αποθηκεύτηκαν σε USB χωρητικότητας 256 GB ψηφιακά δεδομένα που προέρχονταν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στον χώρο υποδοχής και εξέτασης εντοπίστηκε φορητός υπολογιστής DELL, στον οποίο λειτουργούσε τοπικά πρόγραμμα με την ονομασία «EIS system». Από το συγκεκριμένο σύστημα εξήχθησαν δεδομένα υγείας μέσω στιγμιότυπων οθόνης, ενώ στον φάκελο «C:\EIS_DB_SAVE» εντοπίστηκε αρχείο με κατάληξη «.dat» και την ονομασία του τραγουδιστή.

Στο γραφείο της γιατρού εντοπίστηκε δεύτερος φορητός υπολογιστής DELL. Από αυτόν εξήχθησαν αρχείο συντόμευσης, αρχείο εμπλουτισμένου κειμένου και αρχείο PDF, ενώ ελήφθησαν στιγμιότυπα οθόνης από πληροφορίες αρχείων και από το πρόγραμμα «ΖΥΤΟ 5».

Στο γραφείο του παθολόγου βρέθηκε υπολογιστής DELL τύπου All-in-One, από τον οποίο ελήφθησαν δύο στιγμιότυπα οθόνης από το «EIS system» και ένα αρχείο PDF.

Παράλληλα, εξήχθησαν μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από λογαριασμό Gmail, δεδομένα ημερολογίου από λογαριασμό Yahoo, καθώς και τρία στιγμιότυπα οθόνης από τα ημερολόγια των δύο λογαριασμών.

Οι αρχές άντλησαν ακόμη δεδομένα που αφορούν θεραπείες και ιστορικό θεραπειών από μηχανήματα «in300» της εταιρείας AYUS.

Τα ευρήματα στον χώρο όπου έγινε η θεραπεία

Στο δωμάτιο όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία του τραγουδιστή κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και καλύμματα από τα μαξιλάρια και το κύριο σώμα του καναπέ.

Στα υφάσματα εντοπίστηκαν κηλίδες ή ίχνη καστανέρυθρης και καφέ ουσίας. Κατασχέθηκε επίσης ένα τεμάχιο γάζας που βρέθηκε πάνω στον καναπέ.

Σε πλαστική σακούλα εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια και μαύρο υφασμάτινο παντελόνι. Στην αριστερή τσέπη του παντελονιού βρέθηκε χαρτομάντιλο με ίχνη καστανέρυθρης ουσίας.

Στους χώρους του ιατρείου κατασχέθηκαν επίσης εγχειρίδιο χρήσης μηχανήματος «in300», φυλλάδιο της θεραπείας «INUSPHERESIS», πέντε κινητά τηλέφωνα, ένας απινιδωτής «SMARTY SAVER» μέσα στη θήκη του και δύο σκληροί δίσκοι Kingston χωρητικότητας 240 και 120 GB.

Όλα τα πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ ο χώρος και τα αντικείμενα φωτογραφήθηκαν από συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα δείγματα από τις κηλίδες και τα ίχνη πρόκειται να υποβληθούν σε συγκριτικές εξετάσεις.

Τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος για την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερο κεφάλαιο της δικογραφίας αποτελεί η αυτοψία τριμελούς επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το ιατρείο, συνολικής επιφάνειας περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει χώρο υποδοχής και τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία.

Στα δύο εξεταστήρια που είχαν δηλωθεί ότι ανήκουν στη γιατρό εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης «INUSPHERESIS». Σύμφωνα με τη δήλωσή της, το ένα είχε εγκατασταθεί το 2021 και το δεύτερο το 2026.

Η επιτροπή σημείωσε, ωστόσο, ότι από φωτογραφικό υλικό προέκυπτε πως το 2025 δεν υπήρχαν εγκατεστημένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στους συγκεκριμένους χώρους.

Η γιατρός δήλωσε ότι ήταν η θεράπουσα του τραγουδιστή και ότι εκείνος τοποθετήθηκε στο νεότερο μηχάνημα.

Τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος

Ο έλεγχος του ιστορικού του μηχανήματος έδειξε ότι στην περίπτωση του τραγουδιστή είχε καταγραφεί λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών.

Η επιτροπή ζήτησε από τη γιατρό να επιδείξει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Παρότι πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς, κατά τη δοκιμή το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας.

Με βάση το εύρημα αυτό, η επιτροπή κατέγραψε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, καθώς υπήρχε σχετική καταγραφή στο ιστορικό του μηχανήματος.

Στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το παλαιότερο μηχάνημα βρέθηκε επίσης, μέσα σε ντουλάπα, φυγόκεντρος. Σύμφωνα με τη γιατρό, είχε απομακρυνθεί από τον χώρο κατόπιν προηγούμενων συστάσεων του Ιατρικού Συλλόγου.

Απουσία καρδιολογικού ελέγχου στους φακέλους

Ένα ακόμη εύρημα που καταγράφεται στην έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου αφορά τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με την επιτροπή, στους φακέλους δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνταν επεμβατικές πράξεις, όπως οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Η επιτροπή έκρινε ότι αυτό συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με βάση τα ευρήματα της αυτοψίας, ο Ιατρικός Σύλλογος διαπίστωσε ότι τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία λειτουργούσαν κατά παράβαση των όρων του ΠΔ 84/2001.

Στην έκθεση αναφέρεται ειδικότερα ότι απαγορεύεται σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να παρέχουν υπηρεσίες που ανήκουν στη δευτεροβάθμια περίθαλψη και παρέχονται αποκλειστικά με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την επιτροπή, περιλαμβάνεται η πλασμαφαίρεση.

Οι εισηγήσεις για πρόστιμα και πειθαρχικό έλεγχο

Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε για τη γιατρό την οριστική διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου άνευ ειδικότητας και την επιβολή προστίμου ύψους 73.367,57 ευρώ.

Για τον παθολόγο εισηγήθηκε την ανάκληση, για έξι μήνες, της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού Παθολογικού Ιατρείου και πρόστιμο 14.673,51 ευρώ, λόγω διατήρησης εξοπλισμού που, σύμφωνα με την έκθεση, δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε Παθολογικό Ιατρείο, μεταξύ άλλων μηχανήματος υψηλής τεχνολογίας και ταχείας φυγοκέντρησης.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τον πειθαρχικό έλεγχο και των δύο γιατρών βάσει των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

Τι υποστήριξε ο παθολόγος

Στην κατάθεσή του, ο παθολόγος δήλωσε ότι είναι γιατρός με ειδικότητα Παθολογίας.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον τραγουδιστή και ότι εκείνος ήταν ασθενής της συζύγου του.

Για την ημέρα του περιστατικού ανέφερε ότι το μεσημέρι έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ από τη γραμματέα του ιατρείου, επειδή ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή στον χώρο της συζύγου του.

Όπως είπε, ο ίδιος πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Ανέφερε ακόμη ότι στον χώρο βρίσκονταν η σύζυγός του, η γραμματέας και δύο βοηθοί του ιατρείου.

Η κατάθεσή του ως προς την ειδικότητά του και τον ρόλο του στο περιστατικό αποτελεί μέρος των σημείων που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα για την έρευνα.

Η κατάθεση της θεράπουσας γιατρού

Η γιατρός υποστήριξε ότι είναι γυναικολόγος και ότι έχει εξειδικευτεί στη φυσιατρική. Όπως ανέφερε, ασχολείται με τη φυσιατρική τα τελευταία 23 χρόνια και χρησιμοποιεί μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία, όπως υποστήριξε, είναι πιστοποιημένα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την εταιρεία που ανέπτυξε την τεχνολογία «INUS PHERESIS», η οποία στη συνέχεια πουλήθηκε σε ελβετική εταιρεία.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της στις 8 Σεπτεμβρίου στις 17:16, ζητώντας τη συμβουλή της, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στις 19:00 της ίδιας ημέρας πήγε μόνος του στο ιατρείο.

Η γιατρός ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή της, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένος, είχε κάνει χρήση ουσιών, λάμβανε διουρητικά επειδή αισθανόταν κατακράτηση υγρών, είχε παράξενο βήχα, υπερδιέγερση και δυσκολία να παραμείνει όρθιος.

Όπως κατέθεσε, ο τραγουδιστής τη ρώτησε τι μπορούσαν να κάνουν άμεσα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Εκείνη του πρότεινε τη θεραπεία «INUS PHERESIS», την οποία περιέγραψε ως διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει χημικές ή τοξικές ουσίες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, στη συγκεκριμένη διαδικασία ο ασθενής ξαπλώνει σε κρεβάτι και χρησιμοποιούνται δύο περιφερικές φλέβες. Από τη μία πλευρά αφαιρείται σταδιακά ποσότητα αίματος, η οποία περνά από το μηχάνημα και στη συνέχεια επιστρέφει στον οργανισμό από τη δεύτερη φλέβα.

Η ίδια ανέφερε ότι η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο έως τρεις ώρες και ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση, υποστηρίζοντας πως «αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Η ώρα του ραντεβού και οι διαφορετικές εκδοχές

Σύμφωνα με τη γιατρό, είχε οριστεί ραντεβού για τις 15:00 της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά ο τραγουδιστής καθυστέρησε και έφτασε στο ιατρείο στις 16:00.

Η συγκεκριμένη ώρα, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, αλλά και με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η γιατρός υποστήριξε ότι στον χώρο βρίσκονταν ο σύζυγός της, η γραμματέας και μία ακόμη εργαζόμενη.

Όπως κατέθεσε, ήταν μόνη με τον τραγουδιστή στον χώρο όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία.

Κατά την προετοιμασία, εκείνος φέρεται να της είπε ότι ήταν άυπνος και ανήσυχος, είχε τον ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και χειρότερη άρθρωση, χωρίς όμως να αναφέρει ότι αντιμετώπιζε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.

Η γιατρός υποστήριξε ότι του τοποθέτησε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα και ότι μέσω του εξοπλισμού ελέγχθηκαν επίσης το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η αρτηριακή πίεση, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, ήταν φυσιολογικά.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι και, κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Η ίδια είπε ότι σταμάτησε τη διαδικασία, ζήτησε τη βοήθεια του συζύγου της και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ.

Υποστήριξε ακόμη ότι, καθώς ο ασθενής δεν ανταποκρινόταν, του χορηγήθηκαν συνολικά 5 ml αδρεναλίνης.

Ακολούθως ζήτησε από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ και, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο σύζυγός της πραγματοποίησε απινίδωση χωρίς αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μία από τις βασικές αντιφάσεις της δικογραφίας, καθώς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αναφέρει ότι ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε.

Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια και τεχνολόγος του ιατρείου

Η νοσηλεύτρια και τεχνολόγος εργαστηρίων του ιατρείου ανέφερε αρχικά ότι ο τραγουδιστής έφτασε στον κεντρικό χώρο περίπου στις 15:30.

Τον περιέγραψε ως «κάπως στον κόσμο του», λίγο αποπροσανατολισμένο και σε χειρότερη κατάσταση από προηγούμενες φορές που τον είχε δει, αν και, όπως είπε, παρέμενε γλυκομίλητος.

Γνώριζε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί θεραπεία με το μηχάνημα «INUS PHERESIS».

Σύμφωνα με την αρχική της κατάθεση, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας με τη γιατρό, μπήκε μέσα ο παθολόγος. Η ίδια δεν εισήλθε στον χώρο και λίγο αργότερα έφτασε το ΕΚΑΒ.

Στη συμπληρωματική της κατάθεση ανέφερε ότι ο τραγουδιστής μπήκε στο δωμάτιο με το μηχάνημα στις 15:30 μαζί με τη γιατρό, διευκρινίζοντας ότι δεν γνώριζε με ακρίβεια την ώρα κατά την οποία είχε φτάσει στον κεντρικό χώρο.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η καθαριότητα του επίμαχου χώρου έγινε από την ίδια και δύο ακόμη εργαζόμενες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση κάθε θεραπείας.

Η γραμματέας και τα ραντεβού που διαγράφονταν

Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε αρχικά ότι το ραντεβού του τραγουδιστή είχε οριστεί για τις 13:00-13:30, ενώ εκείνος έφτασε περίπου στις 15:30.

Τον περιέγραψε ως «λίγο περίεργο» και αποπροσανατολισμένο, ενώ παρατήρησε ότι είχε ένα μεγάλο τσιρότο στο μέτωπο.

Σύμφωνα με την ίδια, μπήκε απευθείας στο γραφείο της γιατρού.

Ο παθολόγος, όπως είπε, βρισκόταν στο δικό του γραφείο, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν στον χώρο του ιατρείου.

Περίπου 45 λεπτά αργότερα, και αφού ο παθολόγος μπαινόβγαινε στο δωμάτιο της εξέτασης, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Η ίδια είχε αναφέρει ακόμη ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα, περίπου στις 17:00, και είχε παραμείνει για περίπου μία ώρα.

Στη συμπληρωματική της κατάθεση αποκάλυψε ότι τα ραντεβού καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ημερολόγιο του iCloud και ότι, όπως είπε, πάγια πρακτική είναι στο τέλος κάθε ημέρας να διαγράφονται όλα τα ραντεβού που έχουν πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

Για την καθαριότητα του χώρου επιβεβαίωσε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε από την ίδια, δύο ακόμη εργαζόμενες και μία νοσηλεύτρια, χαρακτηρίζοντάς την τυπική διαδικασία για λόγους υγιεινής.

Η δεύτερη γραμματέας και η ώρα άφιξης

Μία ακόμη γραμματέας του ιατρείου, η οποία εργαζόταν στην πρωινή βάρδια, ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από συνάδελφό της για την επίσκεψη του τραγουδιστή στις 8 Σεπτεμβρίου και για το δεύτερο ραντεβού που είχε προγραμματιστεί για τις 13:00 της 9ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη δική της κατάθεση, ο τραγουδιστής προσήλθε με καθυστέρηση μεταξύ 14:00 και 14:30.

Η ίδια τον χαιρέτησε κατά την είσοδό του. Εκείνος παρέμεινε περίπου δέκα λεπτά στον χώρο υποδοχής και στη συνέχεια η γιατρός βγήκε από το γραφείο της και τον συνόδευσε σε χώρο του ιατρείου.

Τον περιέγραψε ως αποπροσανατολισμένο, με βλέμμα που δεν ήταν συγκεντρωμένο, ενώ παρατήρησε πιθανό σημάδι στο πρόσωπό του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μιλούσε κανονικά και με ενέργεια, δεν φαινόταν αδύναμος και χαμογελούσε.

Η νοσηλεύτρια που αποχώρησε στις 16:15

Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι τα καθήκοντά της αφορούν την προετοιμασία του ιατρικού υλικού και την απολύμανση των χώρων όπου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.

Όπως ανέφερε, τη χρήση των μηχανημάτων «INUS PHERESIS» πραγματοποιούσε αποκλειστικά η γιατρός.

Η ίδια τοποθετεί την άφιξη του τραγουδιστή περίπου στις 15:00. Τον χαιρέτησε και εκείνος μπήκε στο βασικό γραφείο της γιατρού.

Όπως αντιλήφθηκε, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο.

Μετά από περίπου μισή ώρα, ο τραγουδιστής μαζί με τη γιατρό κατευθύνθηκαν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα της θεραπείας.

Η νοσηλεύτρια δήλωσε ότι στις 16:15 σχόλασε και έφυγε από το ιατρείο. Για τον θάνατο του τραγουδιστή, όπως είπε, ενημερώθηκε αργότερα από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο.

Τι λένε οι ειδικοί για την πλασμαφαίρεση

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση καθηγήτριας Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Η καθηγήτρια ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς πρόκειται για διαδικασία υψηλού κινδύνου.

Όπως εξήγησε, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση από αρμόδιους γιατρούς και κατάλληλο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο απαιτούμενος εξοπλισμός δεν προβλέπεται και απαγορεύεται από τον νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία.

Η ίδια έκανε παραλληλισμό με την αιμοκάθαρση, η οποία, όπως ανέφερε, κατ’ εξαίρεση μπορεί να πραγματοποιείται σε ορισμένες ιδιωτικές κλινικές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες αυστηρές προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, διευθύντρια αιματολογικής κλινικής του «Ευαγγελισμού» κατέθεσε ότι η πλασμαφαίρεση είναι διαδικασία που πραγματοποιείται σε ασθενείς με συγκεκριμένα νοσήματα και υποστήριξε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί από γιατρό που έχει σπουδάσει Ιατρική και έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση στη χρήση των αντίστοιχων πιστοποιημένων μηχανημάτων.

Οι άδειες λειτουργίας των δύο ιατρείων

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι βεβαιώσεις λειτουργίας των δύο ιατρείων.

Για τη γιατρό είχε χορηγηθεί από το 2013 βεβαίωση λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού ιατρείου άνευ ειδικότητας.

Για τον παθολόγο είχε χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου, το οποίο συστεγαζόταν στον ίδιο χώρο με το ιατρείο της γιατρού.

Οι συγκεκριμένες άδειες αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης με όσα δήλωσαν οι δύο κατηγορούμενοι για τις ειδικότητές τους και τις υπηρεσίες που παρείχαν.

Οι τέσσερις βασικές αντιφάσεις που καταγράφει η προανάκριση

Η αστυνομική έκθεση, μετά τη συνδυαστική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, καταγράφει τέσσερα βασικά σημεία αντιφάσεων.

Πρώτον, η ώρα άφιξης. Η θεράπουσα γιατρός δήλωσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:00. Οι εργαζόμενοι του ιατρείου τοποθετούν την άφιξή του νωρίτερα, με διαφορετικές ώρες μεταξύ 14:00 και 15:30.

Δεύτερον, η διάρκεια παραμονής στον χώρο θεραπείας. Η γιατρός υποστήριξε ότι ο ασθενής βρισκόταν εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι το μηχάνημα δεν είχε καν ξεκινήσει. Αντίθετα, η γραμματέας ανέφερε ότι βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Τρίτον, οι ειδικότητες των γιατρών. Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ οι άδειες λειτουργίας των ιατρείων καταγράφουν διαφορετικό καθεστώς, καθώς το ένα ιατρείο λειτουργούσε ως Παθολογικό και το άλλο ως ιατρείο άνευ ειδικότητας.

Τέταρτον, ο απινιδωτής. Η γιατρός υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε απινίδωση από τον σύζυγό της, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε.

Η αστυνομία επισημαίνει επιπλέον ως κρίσιμα στοιχεία το γεγονός ότι ο χώρος καθαρίστηκε αμέσως μετά το περιστατικό και ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για να ενημερώσουν τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του και όσα είχαν προηγηθεί.

Το βιντεοληπτικό υλικό και η παρουσία του γιατρού σε κατάστημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, από τις 13:59 έως τις 14:43 της 9ης Σεπτεμβρίου ο παθολόγος εμφανίζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα.

Το εύρημα αυτό καταγράφεται στη δικογραφία σε συνδυασμό με τις καταθέσεις για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που οι αρχές εξετάζουν στο πλαίσιο της συνολικής χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων.

Η έρευνα στα σπίτια των κατηγορούμενων

Το μεσημέρι της 10ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία όπου διέμεναν οι δύο κατηγορούμενοι στο Παλαιό Ψυχικό.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν βρέθηκε κάτι που κρίθηκε άξιο κατάσχεσης.

Ακολούθησε έρευνα και στην οικία του τραγουδιστή στη Βούλα.

Εκεί κατασχέθηκαν δύο καταγραφικά, ένα εκ των οποίων έφερε την ένδειξη «DV07 S» και ένα δεύτερο την ένδειξη «TIANDY».

Βρέθηκε επίσης καπνοθήκη, μέσα στην οποία εντοπίστηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν, σύμφωνα με την έκθεση, πιθανόν κάνναβη. Το μικτό βάρος τους αναφέρεται ως 1,3 γραμμάρια, 2,1 γραμμάρια και 2,1 γραμμάρια αντίστοιχα.

Στην κουζίνα βρέθηκε πίπα νερού που περιείχε άγνωστο καφέ υγρό, ενώ στο ένα στόμιό της υπήρχε καμένη άγνωστη ουσία.

Κατασχέθηκαν ακόμη ημερολόγιο με ιδιόχειρες σημειώσεις και ασημί χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν κλειδωμένο και δεν κατέστη δυνατό να ανοιχθεί από τον κλειθροποιό που κλήθηκε από τις αρχές.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, όταν καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου, θα συνταχθεί συμπληρωματική έκθεση.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φωτογράφισε τον χώρο και τα πειστήρια και στη συνέχεια η οικία σφραγίστηκε.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ το ιατρείο

Παράλληλα με την ποινική έρευνα, στο ιατρείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και ψηφιακά δεδομένα, ενώ στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα των υπευθύνων.

Η οικογένεια ζητά βαρύτερη κατηγορία

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία μπορούν να θεμελιώσουν διαφορετικό ποινικό χαρακτηρισμό.

Η πλευρά της οικογένειας ζητά να εξεταστεί η μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Κατά την άποψη της οικογένειας, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η επιλογή να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία εκτός νοσοκομείου, καθώς και το ζήτημα της ειδικότητας των γιατρών, της απουσίας κατάλληλου εξοπλισμού και της, κατά την ίδια πλευρά, έλλειψης ιατρικής ένδειξης για τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει επίσης ότι η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες παθήσεις και ότι ο τραγουδιστής δεν έπασχε από νόσημα που να δικαιολογούσε τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, επικαλείται κατάθεση γραμματέως σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί ξανά σε πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη πληροφορία που, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, αναφέρει ότι οι γιατροί αναζητούσαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον τραγουδιστή.

Το ζήτημα του απινιδωτή στο επίκεντρο

Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας της οικογένειας αποτελεί και το ζήτημα του απινιδωτή.

Όπως έχει υποστηριχθεί από την πλευρά της οικογένειας, ιατροδικαστές έχουν καταθέσει ότι η ύπαρξη και η λειτουργία κατάλληλου απινιδωτή θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με την αντίφαση που καταγράφεται στις καταθέσεις: από τη μία πλευρά αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε απινίδωση και από την άλλη ότι ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε.

Το βλέμμα όλων στραμμένο στις απολογίες των γιατρών

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο κρίσιμο στάδιο των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών ενώπιον του ανακριτή.

Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί περιλαμβάνει τις καταθέσεις των εργαζομένων και των διασωστών, τα ευρήματα της αυτοψίας του Ιατρικού Συλλόγου, τα ψηφιακά πειστήρια, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το βιντεοληπτικό υλικό, τα ευρήματα από τις έρευνες σε ιατρείο και κατοικίες, καθώς και τις αναμενόμενες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Οι απολογίες αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία της δικαστικής έρευνας και για το εάν θα παραμείνει ο υφιστάμενος ποινικός χαρακτηρισμός ή θα εξεταστεί η βαρύτερη κατηγορία που ζητά η οικογένεια.