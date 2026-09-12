Τραγωδία στα Χανιά: 19χρονη μοτοσικλετίστρια έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στη Χαλέπα Χανίων, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, η νεαρή κοπέλα είχε ήδη καταλήξει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στα Χανιά: Μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στη Χαλέπα.
  • Η μηχανή που οδηγούσε η άτυχη κοπέλα εξετράπη της πορείας της, προσκρούοντας σε φωτεινό σηματοδότη.
  • Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες, η 19χρονη είχε ήδη καταλήξει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στη Χαλέπα Χανίων, όπου μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

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Έπεσε με τη μηχανή που οδηγούσε σε φωτεινό σηματοδότη…

ΧΑΝΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ekriti, ήταν λίγο μετά τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) όταν η μηχανή που οδηγούσε η άτυχη κοπέλα, εξετράπη της πορείας της, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε φωτεινό σηματοδότη και να χάσει τη ζωή της.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά παρά την προσπάθεια των διασωστών η 19χρονη  είχε ήδη καταλήξει…

 

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