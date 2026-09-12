Τραγωδία στα Χανιά: 19χρονη μοτοσικλετίστρια έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στη Χαλέπα Χανίων, όπου μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Έπεσε με τη μηχανή που οδηγούσε σε φωτεινό σηματοδότη…

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ekriti, ήταν λίγο μετά τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) όταν η μηχανή που οδηγούσε η άτυχη κοπέλα, εξετράπη της πορείας της, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε φωτεινό σηματοδότη και να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά παρά την προσπάθεια των διασωστών η 19χρονη είχε ήδη καταλήξει…