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Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε η 62χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με τα λεωφορεία στη Νεάπολη

Η 62χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στο τροχαίο με τα λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η 21χρονη τραυματίας παραμένει για ιατρική παρακολούθηση μετά από χειρουργική επέμβαση, ενώ το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε σε σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ

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λεωφορείο Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες στο σοβαρό τροχαίο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
  • Σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική παραμένει η 21 ετών τραυματίας, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε χθες στη στάση «Καν Καν» στη Νεάπολη, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε σε στέγαστρο και σε σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

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Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το μεσημέρι της Πέμπτης, η 62χρονη, που τραυματίστηκε χθες στο σοβαρό τροχαίο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

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Παράλληλα, σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου παραμένει η 21 ετών τραυματίας.

Η νεαρή κοπέλα υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, ενώ παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς για τη μετεγχειρητική της πορεία.

Το τροχαίο σημειώθηκε, χθες, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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