Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι συναντήθηκαν με την Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ – Στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη διεθνούς φήμης δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν - Κλούνεϊ, παρουσία της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

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Πολιτική

ΑΛΑΜΟΥΝΤΙΝ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΛΑΜΟΥΝΤΙΝ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τη διεθνούς φήμης δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ.
  • Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.
  • Η γνωστή νομικός βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τη διεθνούς φήμης δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, ένα θέμα με το οποίο η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς κατά το παρελθόν.

Η γνωστή νομικός βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.

ΑΛΑΜΟΥΝΤΙΝ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΛΑΜΟΥΝΤΙΝ – ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

 

 

 

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