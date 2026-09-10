Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι συναντήθηκαν με την Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ – Στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

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Με τη διεθνούς φήμης δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, ένα θέμα με το οποίο η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς κατά το παρελθόν.

Η γνωστή νομικός βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.