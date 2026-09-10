Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε λιποθυμήσει το Σάββατο σε εστιατόριο στην Κηφισιά – Βίντεο από την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός σε άλλη ασθενή

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το απόγευμα του Σαββάτου σε εστιατόριο στην Κηφισιά, όπου φέρεται να λιποθύμησε ενώ καθόταν στο τραπέζι με την παρέα του.

«Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα. Τον έβγαλαν έξω από την πίσω πόρτα. Γύρω στις 7 το απόγευμα συνέβησαν όλα αυτά. Φαινόταν από τον τρόπο που το χειρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να πάρει έκταση το θέμα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο.

«Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δηλαδή 20:30 – 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα. Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή – μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω» είπε άλλη αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανάρτηση ασθενούς για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου

Παράλληλα το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο από ανάρτηση άλλης ασθενούς του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την ίδια γιατρό.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η ασθενής περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη θεραπεία ως ιδιαίτερα θετική. Όπως αναφέρει, η διαδικασία είχε ως στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η θεραπευτική προσέγγιση συνδυάστηκε και με θεραπεία βλαστοκυττάρων.

«Αυτή την εβδομάδα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της ίασής μου. Την Τρίτη και χθες Πρωτομαγιά έκανα δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης. Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και άχρηστα στοιχεία που βαραίνουν το σώμα. Αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρία έκανα και θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω. Η αναγέννηση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχω ξαναγράψει και συνεχίζεται δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόκτορα Ι. Γ. και στην υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση τους σε όλη τη διαδικασία. Ένιωσα ασφάλεια, στήριξη και εμπιστοσύνη», ανέφερε η ασθενής περιγράφοντας την εμπειρία της στο εν λόγω ιατρείο.

«Όταν ήρθε, βρισκόταν σε υπερδιέγερση» κατέθεσε η γιατρός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο «υποτιθέμενη κλινική» και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.

Το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να διαχειρίζεται την κλινική βρέθηκε εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα.

Οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύωρες καταθέσεις στην Αστυνομία και αποχώρησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφεθεί ελεύθεροι.

Η κατάθεση της συζύγου του γιατρού

Στην κατάθεσή της στις Αρχές, η σύζυγος του γιατρού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο ιατρείο το μεσημέρι του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERT, φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπερδιέγερση.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και ενδεχομένως υπέστη καρδιακή ανακοπή. Εξετάζεται βέβαια, αν η ανακοπή σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πράξη ή όχι.

Βρέθηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο

Στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι βρέθηκαν 2 μηχανήματα με τα οποία γινόταν αυτή η ιατρική πράξη.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ ότι κατά την πρωινή αυτοψία που έγινε στον χώρο παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν περιλαμβάνονταν μέχρι πρόσφατα στον εξοπλισμό που είχε καταγραφεί στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

«Δεν είχαν εντοπιστεί σε 2 ελέγχους το 2025» δήλωσε στο enikos.gr o Γιώργος Πατούλης

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ μιλώντας στο enikos.gr, είχε αναφερθεί συγκεκριμένα και για τις δύο επιτόπιες παρεμβάσεις από την αρμόδια επιτροπή που είχαν γίνει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο ιατρείο, κατά τις οποίες, όπως είπε, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

«Ο πρώτος έλεγχος είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025 και ο δεύτερος έλεγχος τον Νοέμβριο του 2025. Επίσης το ιατρείο είχε εξεταστεί και σε δειγματοληπτικό έλεγχο το 2024» , ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων, επαναλαμβάνοντας ότι κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους δεν είχε εντοπιστεί τέτοιος εξοπλισμός.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία – Εάν αποδειχτεί ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα στο συγκεκριμένο ιατρείο, τότε μιλάμε για κάτι παράνομο»

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε και για το πόσο σύνθετη είναι η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Όπως ανέφερε στο enikos.gr, «η διαδικασία δεν απαιτεί μόνο κατάλληλο και πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Αυτές οι ιατρικές πράξεις πρέπει να γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία».

Εάν αποδειχτεί ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρχε τέτοιο μηχάνημα, τότε εμφανώς μιλάμε για κάτι παράνομο».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης και πως δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.