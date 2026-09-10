Μολδαβία: Επιβεβαιώνει ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι καθυστέρησε λόγω drone – «Υπερβολή» ότι κινδύνεψε άμεσα, λέει η Ουκρανία

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας επιβεβαίωσε ότι η αναχώρηση του αεροσκάφους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 8 Σεπτεμβρίου καθυστέρησε λόγω απειλής από drone, με τον εναέριο χώρο της χώρας να κλείνει προσωρινά. Ωστόσο, πηγή από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου χαρακτήρισε «υπερβολική» την αναφορά του Νορβηγού πρωθυπουργού περί άμεσου κινδύνου, παρά τον αεροπορικό συναγερμό.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: X/@ZelenskyyUa
Φωτογραφία Αρχείου: X/@ZelenskyyUa
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση της Μολδαβίας επιβεβαίωσε ότι η αναχώρηση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νορβηγία καθυστέρησε στις 8 Σεπτεμβρίου λόγω απειλής από drone.
  • Ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έκλεισε προσωρινά, ενώ ο Νορβηγός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι «παραλίγο να χτυπηθεί» από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
  • Πηγή από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου χαρακτήρισε «υπερβολική» την αναφορά περί άμεσου κινδύνου, εν μέσω συχνών παραβιάσεων του μολδαβικού εναέριου χώρου από το 2022.

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Η κυβέρνηση της Μολδαβίας επιβεβαίωσε ότι η αναχώρηση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νορβηγία καθυστέρησε στις 8 Σεπτεμβρίου λόγω απειλής από drone. Ο Ουκρανός πρόεδρος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του προς το Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

«Παραλίγο να χτυπηθεί από drone» το αεροπλάνο του Ζελένσκι , λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

Η νέα ενημέρωση έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι «παραλίγο να χτυπηθεί» από μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ώρα που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία.

Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Μολδαβίας, Ντμίτρι Τσόριτς, δήλωσε στο Reuters ότι ο εναέριος χώρος της χώρας έκλεισε προσωρινά μετά την είσοδο drone.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Ζελένσκι απογειώθηκε αφού το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε έδαφος της Μολδαβίας.

Σύμφωνα με μολδαβικά και ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα της Τρίτης δύο drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας.

Το ένα έπεσε σε χωράφι περίπου 160 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Κισινάου, ενώ το δεύτερο φέρεται να διέσχισε τη μολδαβική επικράτεια με κατεύθυνση προς τη Ρουμανία.

Στιγμιότυπο από την άφιξη της ουκρανικής προεδρικής αποστολής στο αεροδρόμιο του Όσλο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.
Στιγμιότυπο από την άφιξη της ουκρανικής προεδρικής αποστολής στο αεροδρόμιο του Όσλο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή από το γραφείο Ζελένσκι: «Υπερβολική» η αναφορά περί άμεσου κινδύνου

Πηγή του AFP στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου επιβεβαίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου ότι είχε σημάνει αεροπορικός συναγερμός, ωστόσο χαρακτήρισε «υπερβολική» τη δήλωση του Νορβηγού πρωθυπουργού ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο να χτυπηθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσο κοντά βρέθηκε κάποιο από τα drones στο αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου.

52 παραβιάσεις του εναέριου χώρου από το 2022

Η Μολδαβία καταγράφει συχνά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με στοιχεία της προεδρίας της χώρας, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 9 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί συνολικά 52 περιστατικά: τέσσερα το 2022, έξι το 2023, δέκα το 2024, 17 το 2025 και 15 τους πρώτους μήνες του 2026.

Τον Φεβρουάριο του 2025, δύο ρωσικά drones τύπου Shahed είχαν διασχίσει τη Μολδαβία κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, πριν πέσουν και εκραγούν σε ακατοίκητες περιοχές.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι αρχές είχαν κλείσει ξανά προσωρινά τον εναέριο χώρο για περίπου μία ώρα μετά την είσοδο δύο ρωσικών drones τύπου Gerbera, με αποτέλεσμα δύο πτήσεις να εκτραπούν προς τη Ρουμανία και ακόμη ένα αεροσκάφος να παραμείνει προσωρινά στο έδαφος.

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