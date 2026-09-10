Παπαθανάσης στον Realfm 97,8: «Το πρόγραμμα Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί» – Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «Πατριωτική Εισφορά», αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Στην ερώτηση «τι θα κάνουμε τώρα χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης», ο κ. Παπαθανάσης απάντησε ότι «έχουμε συνέχεια. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα 4ετίας. Έχουμε τα προγράμματα που τρέχουν» και πρόσθεσε: «Υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε τώρα. Από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, αλίμονο».

Όπως είπε «έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα, από 10 δισ. ευρώ το 2021-2025, 23 δισ. το 2026- 2030. Επομένως 13 δισ. ευρώ παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού που είναι 7 δισ. ευρώ. Επομένως αμέσως-αμέσως έχουμε 20 δισ. ευρώ. Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση. Θα κλείσει κάποια στιγμή, απ’ ό, τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής Προεδρίας για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο 6μηνο του 2027, καθώς αυτό θα τρέξει από το 2028 έως το 2034. Και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε έως το 2030, 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Γιατί έχουμε συνέχεια; Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις».

Σχετικά με το «αποτύπωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης και συγκεκριμένα για το τι έμεινε στη χώρα και στις κοινωνικές ομάδες, καθώς υπάρχει η κριτική ότι το 40% κατευθύνθηκε στους μεγάλους ομίλους ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «για να το διευκρινίσουμε… Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισ. ευρώ, χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισ. που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως, έτρεξε το «Σπίτι Μου ΙΙ» και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο, δάνειο.

Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, είναι αυτά που βλέπουμε. Είναι τα λεωφορεία, οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινίσεις των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας. Πού βλέπουμε, λοιπόν, ότι πήγαν στους μεγάλους; Το Κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους κ.α. δεν αφορούν στους πολλούς;».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Πατριωτική Εισφορά»

«Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο 4ετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο, έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει; Προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.

Μόνο το σκέλος για τα 50.000 σπίτια το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή μετά- λέει για ανακαίνιση σπιτιών- ,μόνο τα 500 ευρώ για τα οποία μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια τον χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο, επομένως είναι 3, 6 δισ. ευρώ. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως ανεφάρμοστο» είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Όσον αφορά στην «Πατριωτική εισφορά», ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ότι «να δούμε τι φέρνει αυτό. Γιατί υπάρχει η φορολόγηση και στα φυσικά πρόσωπα, υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ υψηλή κλίμακα. Επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με τον φόρο στα νομικά πρόσωπα.

Αυτή είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην αιφνιδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Δεν μπορεί να αιφνιδιάζεις τον επιχειρηματικό κόσμο γιατί τότε δεν θα έχεις την ανάπτυξη και δεν θα έχεις τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζεις την οικονομία της χώρας».

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι «στην κρίσιμη στιγμή εμείς εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε».

Για τις ενστάσεις για τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και τον «Κουμπαρά»

Σχετικά με την ενίσχυση των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία, ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να το πάρουν όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε περισσότερους από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Συν οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους ειδικά με την ρύθμιση και από 1/1 η επιστροφή των συντάξεων χηρείας. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και άφησε το διαθέσιμο εισόδημα για τους συνταξιούχους».

Για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά»

«Το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ. Μπορούμε και 5 και 10 ευρώ, ό, τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα αλλά την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό έτσι ώστε ακόμη και 10, 20 ευρώ από τον παππού και από τη γιαγιά και σε κάποιες γιορτές, να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που στα 18 έτη θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοσης θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοσης αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία» τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα, ο κ. Παπαθανάσης απάντησε τα εξής:

«Ο κ. Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 2023, τα γυρίζει γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 2023. Βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει αυτό το κόμμα και τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει, είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός Πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω».

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