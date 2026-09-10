Τραγωδία στην Ιταλία: Γυναίκα πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση

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Σοβαρά προβλήματα, καταστροφές και μία ανθρώπινη τραγωδία αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που σάρωσε την Ιταλία.

Όπως μεταδίδει η La Stampa, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο όχημά της, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές και οι κεραυνοί προκάλεσαν παράλυση στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και εκτεταμένες πλημμύρες.

Πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό της

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση στη Λατισάνα, στην περιοχή του Ούντινε.

Maltempo, una donna intrappolata in auto annega in un sottopasso vicino Udine https://t.co/92QQ1ZHCrK — La Stampa (@LaStampa) September 10, 2026



Ένας αστυνομικός, φτάνοντας στο σημείο έπειτα από κλήση στο 112, βούτηξε στο νερό και κατάφερε να την απεγκλωβίσει από το όχημα, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε ικανό να της σώσει τη ζωή.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και πολυπληθή συνεργεία διάσωσης.

❗️Una donna è morta nell’abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana (UD). pic.twitter.com/iZ4dOuxfW9 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) September 10, 2026



Ολόκληρη η περιοχή μεταξύ Λατισάνα και Λινιάνο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και πλημμύρες εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί.

Παράλυση

Οι κεραυνοί και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Η RFI (Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι) ανακοίνωσε τις διακοπές των δρομολογίων εν μέσω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια.

Αυτή τη στιγμή καταγράφονται καθυστερήσεις που φτάνουν έως και μία ώρα. Τεχνικοί της RFI εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των συστημάτων.

Στο «κόκκινο» η Τοσκάνη

Στο Γκροσέτο καταγράφηκαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες, σύμφωνα με απολογισμό της Περιφέρειας για τις συνέπειες του ισχυρού μετώπου καταιγίδων που έπληξε τη νύχτα τμήμα της Τοσκάνης και πλέον απομακρύνεται από την περιοχή.

Συνολικά, βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 200 επιχειρήσεις από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική.

Τα κύρια προβλήματα εστιάζονται σε τοπικές πλημμύρες στην περιοχή του Γκροσέτο αλλά και Τσετσίνα (Λιβόρνο), σε πτώσεις δέντρων, καθώς και σε κατολισθήσεις σε οδικά δίκτυα, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων, αρκετά άτομα απεγκλωβίστηκαν από υπόγειες διαβάσεις.

Παράλληλα, η στάθμη των ποταμών Σαλάρκο στο Μοντεπουλτσιάνο (Σιένα) και Μπρούνα στο Γκαβοράνο (Γκροσέτο) έχει φτάσει στο πρώτο επίπεδο συναγερμού και παραμένει επί του παρόντος σταθερή.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρό είναι πιθανή έως το απόγευμα, με την εκδήλωση μεμονωμένων, τοπικά ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα στις εσωτερικές περιοχές της Τοσκάνης.