Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Φάρσαλα – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο, στη Λάρισα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αποτελούμενες από 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026