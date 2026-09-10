Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Φάρσαλα – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αποτελούμενες από 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.