Νορβηγία: Ξανά σε δίκη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ για τις υποθέσεις βιασμού – Δεκτή η έφεσή του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε νέα δικαστική περιπέτεια μπαίνει η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, καθώς το Εφετείο του Όσλο έκανε δεκτή την έφεση του Μάριους Μποργκ Χέιμπι, μόλις μία ημέρα μετά την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ όπου παρέστη.

Πράσινο φως για νέα δίκη

Το νομικό θρίλερ που περιβάλλει τον 29χρονο γιο της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ συνεχίζεται. Την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία του 89χρονου βασιλιά Χάραλντ, το Εφετείο του Όσλο έδωσε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή νέας δίκης, γεγονός που σημαίνει ότι η πολύκροτη υπόθεση επανέρχεται στις δικαστικές αίθουσες, αναφέρει η Bild.

Στις 15 Ιουνίου, ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για δύο κατηγορίες βιασμού, ενδοοικογενειακή κατάχρηση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και μια σειρά από άλλα αδικήματα.

Αρχικά αντιμετώπιζε τέσσερις κατηγορίες βιασμού, αλλά αθωώθηκε για τις δύο από αυτές.



Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Χέιμπι άσκησε έφεση κατά των δύο καταδικαστικών αποφάσεων για βιασμό, καθώς και για την καταδίκη που αφορούσε την ενδοοικογενειακή βία («κακοποίηση σε οικείο περιβάλλον»).

Οι υποθέσεις που επιστρέφουν στο δικαστήριο

Οι δύο περιπτώσεις βιασμού για τις οποίες καταδικάστηκε αφορούν τη λεγόμενη «γυναίκα του Σκάουγκουμ» και τη «γυναίκα του Όσλο».

Στην πρώτη περίπτωση, τον Δεκέμβριο του 2018, ο Χέιμπι οδήγησε τη γυναίκα στην κατοικία του, στο κτήμα Σκάουγκουμ, έπειτα από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι σε κλαμπ.

Το πάρτι συνεχίστηκε εκεί και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν η γυναίκα αποκοιμήθηκε, εκείνος τη βίασε και τη φωτογράφισε.

Η δεύτερη περίπτωση ήταν παρόμοια, με τη διαφορά ότι ο Χέιμπι συνόδευσε τη γυναίκα στο διαμέρισμά της έπειτα από ένα πάρτι τον Μάρτιο του 2024.

Σύμφωνα με την Bild, και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε πλήρης συνουσία.

Επιπλέον, η απόφαση της 15ης Ιουνίου περιλάμβανε καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία, καθώς κατηγορείται ότι κακοποιούσε επανειλημμένα τη τότε σύντροφό του, Νόρα Χάουκλαντ, κατά τα έτη 2022 και 2023. Ο 29χρονος άσκησε έφεση και γι’ αυτή την καταδίκη.

Συνολικά, στον Μάριους Μποργκ Χέιμπι είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για περίπου 40 υποθέσεις, οι οποίες εκτείνονταν από τροχαίες παραβάσεις και διακίνηση ναρκωτικών μέχρι επιθέσεις, απειλές και βιασμούς.

Ο ίδιος δεν άσκησε έφεση για καμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος και περιλαμβάνονταν στην πρωτόδικη απόφαση.

Η ημερομηνία για τη διεξαγωγή της δίκης στο Εφετείο δεν έχει ακόμη οριστεί. Η πρωτόδικη απόφαση της 15ης Ιουνίου δεν θεωρείται τελεσίδικη έως την ολοκλήρωση της εκδίκασης της έφεσης.