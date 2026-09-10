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Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν στο σημείο. Εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα, αν και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο, στα Τρίκαλα, ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9).
  • Στις 15:02 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
  • Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί, με 54 πυροσβέστες, 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο, ενώ ο Δήμος Μετεώρων συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο, στα Τρίκαλα, ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9)

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, στις 15:02 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Επίσης, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού. Ο Δήμος Μετεώρων συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 15:02, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα του 112.

 

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