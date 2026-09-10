Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο, στα Τρίκαλα, ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9)

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, στις 15:02 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Επίσης, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού. Ο Δήμος Μετεώρων συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 15:02, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα του 112.