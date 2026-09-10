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Επίσημα… εποχή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναλαμβάνει επίσημα τη θέση του προπονητή στον Ολυμπιακό, αντικαθιστώντας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι επίσημα ο αντικαταστάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 55χρονου Βάσκου τεχνικού.
  • Ο Αλγκουαθίλ έχει συνδέσει το όνομά του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, με θητεία 6,5 ετών στην πρώτη ομάδα και ένα Copa del Rey στην τροπαιοθήκη του.
  • Μετά την αποχώρησή του από την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν το καλοκαίρι του 2025, εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του πειραϊκού συλλόγου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Όπως είχε γίνει γνωστό από χθες το βράδυ, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο αντικαταστάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα πριν λίγο την πρόσληψη του 55χρονου Βάσκου τεχνικού, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, με θητεία 6,5 ετών στην πρώτη ομάδα και ένα Copa del Rey στην τροπαιοθήκη του.

Μετά την αποχώρησή του από την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν, το καλοκαίρι του 2025, ο Αλγκουαθίλ εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, απ’ όπου έφυγε τον περασμένο Φεβρουάριο, και τώρα επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό του πειραϊκού συλλόγου.

 

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα. Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Orio, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Real Sociedad, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Real Sociedad για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021. Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Al-Shabab της Σαουδικής Αραβίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ».

 

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