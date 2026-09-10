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«Τα άνθη του κακού»: Πληροφορίες από την DEA των ΗΠΑ αξιοποίησε η ΑΑΔΕ για την εξάρθρωση των κυκλώματος με την κοκαΐνη στα τριαντάφυλλα

Η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης. Το κύκλωμα εισήγαγε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από την Κολομβία, κρυμμένες σε τεχνητούς μίσχους τριαντάφυλλων

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κοκαΐνη, τριαντάφυλλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κύκλωμα ναρκωτικών που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης εξάρθρωσε η ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η επιχείρηση αξιοποίησε πληροφορίες από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA).
  • Το κύκλωμα εισήγαγε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα με τεχνητό μίσχο. Η συνολική ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά.
  • Έξι άτομα συνελήφθησαν, τέσσερα σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα και δύο σε οικία στον Μαραθώνα, όπου βρέθηκαν 2 κιλά κοκαΐνη, παρασκευαστήριο και όπλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κύκλωμα ναρκωτικών που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης εξάρθρωσε η ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και το «Ελληνικό FBI» (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), οι ελεγκτές ης ΑΑΔΕ εντόπισαν κύκλωμα, το οποίο εισήγαγε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα.

Σε τεχνητό μίσχο εντοπίστηκε η κοκαΐνη

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής πραγματοποίησαν -με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανιχνευτή έλεγχο- σε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα, που είχαν φύγει από την Μπογκοτά και είχαν φτάσει σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα (Λούτσα) Αττικής. Σε 15 από αυτά τα κιβώτια εντοπίστηκαν τριαντάφυλλα τα οποία είχαν τεχνητό μίσχο, ο οποίος περιείχε την κοκαΐνη.

κοκαΐνη, τριαντάφυλλα

Έξι συλλήψεις

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία ετοιμάζονταν να παραλάβουν την κοκαΐνη και να την συσκευάσουν σε ειδικό χώρο, στον Μαραθώνα. Οι ελεγκτές, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας και ομάδας της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη οικία και προχώρησαν στην σύλληψη ενός κακοποιού, που κατηγορείται και για ανθρωποκτονία – και του γιου του, καθώς εκεί, αφού έκαναν «φύλλο και φτερό» όλες τις εγκαταστάσεις, βρήκαν 2 κιλά κοκαΐνη, ένα ολόκληρο παρασκευαστήριο, και ένα όπλο θαμμένο στην αυλή του σπιτιού.

Αναζητούνται η υπεύθυνη του ανθοπωλείου και ακόμη ένας άνδρας

Η συνολική ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Οι ελεγκτές κατέσχεσαν και ένα πολυτελές αυτοκίνητο και αναζητούν και άλλα δύο άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

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