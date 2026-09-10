Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της πρώην συντρόφου του με κοινή τους φωτογραφία

Με μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή.

Η Μαρία Δελόγκα, μία από τις λίγες γυναίκες με τις οποίες είχε δημοσιοποιηθεί η προσωπική σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε να εκφράσει τη θλίψη της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Την εικόνα συνόδευσε με τη σύντομη φράση «Γιώργη μου…», καθώς και με τα σύμβολα μιας ραγισμένης καρδιάς και ενός λευκού περιστεριού.