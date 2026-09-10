Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της πρώην συντρόφου του με κοινή τους φωτογραφία

Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα δημοσίευσε στο Instagram κοινή φωτογραφία της με τον τραγουδιστή, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Γιώργη μου…», μια ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή.
  • Η Μαρία Δελόγκα επέλεξε να εκφράσει τη θλίψη της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, με τη σύντομη φράση «Γιώργη μου…» να συνοδεύει την εικόνα.

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Με μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή.

Η Μαρία Δελόγκα, μία από τις λίγες γυναίκες με τις οποίες είχε δημοσιοποιηθεί η προσωπική σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε να εκφράσει τη θλίψη της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Την εικόνα συνόδευσε με τη σύντομη φράση «Γιώργη μου…», καθώς και με τα σύμβολα μιας ραγισμένης καρδιάς και ενός λευκού περιστεριού.

Μαρία Δελόγκα - Γιώργος Μαζωνάκης

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