Γρηγόρης Αρναούτογλου: Συγκινεί το «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Γεια σου, ρε μάγκα, καλό ταξίδι»

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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος γνώριζε τον τραγουδιστή από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τον αποχαιρέτησε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο παρουσιαστής δημοσίευσε απόσπασμα από την τελευταία τηλεοπτική συνάντησή τους, πριν από μερικούς μήνες, στο εορταστικό επεισόδιο του «The Voice». Στο βίντεο, οι δυο τους είχαν έναν προσωπικό διάλογο, στον οποίο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε εκφράσει δημόσια όσα ένιωθε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από τις αρχές του 1990. Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Του είπα ό,τι ένιωθα για εκείνον, δημόσια. Ό,τι ένιωθα. Και τον είδα κάποια στιγμή να χαίρεται σαν μικρό παιδί. Γιώργο, θα είμαι στην ομάδα σου, φίλε. Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε και θα με μάθεις να τραγουδάω.

Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, ρε μάγκα. Καλό ταξίδι», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Η προηγούμενη ανάρτηση του παρουσιαστή

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο παρουσιαστής είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη βραδινή εκπομπή του στον ΑΝΤ1.

«Όλος ο κόσμος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ για τον Γιώργο. Σαν να χάθηκε ένας φίλος τους. Νομίζω αυτό συνέβη. Χάθηκε ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή της ζωής μας “ήταν” εκεί. Και ας μην τον βλέπαμε πάντα. Τον ακούγαμε και τον νιώθαμε. Μοναδικός», ανέφερε στην ανάρτησή του.