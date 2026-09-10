Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Λαύριο και Τρίκαλα – Πρόστιμα άνω των 5.600 ευρώ

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Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Λαύριο Αττικής και στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων, έπειτα από έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 47 ετών, για την πυρκαγιά στο Λαύριο, ενώ στο Παλαιομονάστηρο του Δήμου Πύλης Τρικάλων συνελήφθη ένας 87χρονος. Και στις τρεις περιπτώσεις οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πρόστιμα άνω των 5.600 ευρώ

Το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής συνέλαβε τους δύο άνδρες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής μετάλλων με συσκευή οξυγόνου-ασετυλίνης.

Παράλληλα, στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 3.609,37 ευρώ.

Στα Τρίκαλα, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων συνέλαβε τον 87χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς στο Παλαιομονάστηρο του Δήμου Πύλης, κατά την καύση μικρού σωρού φύλλων μέσα σε οικοπεδικό χώρο. Στον 87χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.062,50 ευρώ.

346 συλλήψεις από την αρχή του 2026

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επιβάλει συνολικά 783 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.329.158,02 ευρώ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 309 (89,31%) αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 37 (10,69%) περιπτώσεις από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει, παράλληλα, ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.