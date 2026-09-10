Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο – Αύριο οδηγούνται στην Ευελπίδων

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Στη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Πέμπτης (10/9).

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε βαθμό κακουργήματος.

Αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια να παραπεμφθούν στην κύρια ανάκριση. Θεωρείται δεδομένο ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με τον εισαγγελέα, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς και αξιολογεί τα νέα στοιχεία και τα ευρήματα των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν βρει βίντεο που δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο χθες στη 1 το μεσημέρι, νωρίτερα από την ώρα που η γιατρός είπε στους αστυνομικούς.

Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα λειτουργούσε, γεγονός που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή.

Οι έρευνες στο σπίτι των δύο γιατρών

Νωρίτερα, το ζευγάρι των γιατρών της ιδιωτικής κλινικής οδηγήθηκε, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου αναμενόταν να δώσει νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων.

Σημειώνεται ότι στην Ασφάλεια έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία αλλά και ο ιατρικός εξοπλισμός από την κλινική στο Κολωνάκι.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, μετέβησαν στην κατοικία των δύο γιατρών, στο Ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η έρευνα των αστυνομικών και του ΙΣΑ στην κλινική

Είχε προηγηθεί πολύωρη έρευνα των αστυνομικών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρουσία εισαγγελέα, στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατέσχεσαν έγγραφα, σκευάσματα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα, που θα αποσταλούν στα εργαστήρια για αναλύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, στο ιατρείο στο Κολωνάκι δεν βρέθηκε απινιδωτής.

Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αύριο η νεκροψία – νεκροτομή

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης για τον ακριβή προσδιορισμό της αιτίας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του τραγουδιστή αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (11/9), καθώς η οικογένειά του διορίζει τον δικό της τεχνικό σύμβουλο.

H αστυνομική έρευνα, οι καταθέσεις, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται πλέον να συνθέσουν το πλήρες παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη στο enikos.gr: Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Νωρίτερα ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr είχε δηλώσει ότι Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ είχε αναφερθεί και στα δικονομικά βήματα που θα γίνουν από εδώ και εμπρός.

Συγκεκριμένα κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση. «Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.