Μητσοτάκης: Νέα συμφωνία προόδου με ορίζοντα το 2030 – Συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα και στήριξη της κοινωνίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μέσω βίντεο, προϊόντος τεχνητής νοημοσύνης, τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» με βασικούς στόχους για την Ελλάδα του 2030. Η συμφωνία, που αποτελεί το κεντρικό μήνυμα της φετινής του παρουσίας στη ΔΕΘ, περιλαμβάνει στόχους όπως η μείωση της ανεργίας κάτω από 6%, η αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 1.800 ευρώ και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης τη «συμφωνία προόδου και ευημερίας» και τους βασικούς στόχους για την Ελλάδα του 2030.
  • Μεταξύ των στόχων που τέθηκαν είναι η μείωση της ανεργίας κάτω από το 6%, η διατήρηση της ανάπτυξης πάνω από το 2% και η αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τα 1.800 ευρώ.
  • Η κυβέρνηση εντάσσει στη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αύξηση των επενδύσεων, καθώς και παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό, υγεία και ενεργειακή αυτονομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη «συμφωνία προόδου και ευημερίας» και τους βασικούς στόχους για την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε με βίντεο – προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρνει το κεντρικό μήνυμα της φετινής παρουσίας του στη ΔΕΘ, τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», παρουσιάζοντας ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

«Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Η συγκεκριμένη φράση συμπυκνώνει το πλαίσιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, συνδέοντας τις παρεμβάσεις του 2027 με ένα ευρύτερο σχέδιο για την επόμενη τετραετία.

Μεταξύ των στόχων που έθεσε περιλαμβάνονται η μείωση της ανεργίας κάτω από το 6%, η διατήρηση της ανάπτυξης πάνω από το 2%, η αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τα 1.800 ευρώ και η περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στην εξειδίκευση των μέτρων, η κυβέρνηση εντάσσει στη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αύξηση των επενδύσεων, τις παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό και υγεία, καθώς και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας.

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