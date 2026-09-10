Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα σε Κίεβο και περιφέρεια – Ένας νεκρός και 6 τραυματίες

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Νέα επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρειά του, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και τουλάχιστον έξι να τραυματίζονται. Στην ουκρανική πρωτεύουσα, drone έπληξε βενζινάδικο, προκαλώντας πυρκαγιά και τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ενώ οι σχεδόν καθημερινές ρωσικές επιδρομές στην περιοχή συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το πλήγμα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή Χολοσίιβσκι του Κιέβου και πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τζετ προώθησης.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Russia begins the strike campaign against gas stations in Kyiv. This morning, a Russian Geran-4 jet-powered long-range OWA-UAV impacted a gas station belonging to the “Ukrnafta” company, located in the Holosiivskyi district of the Ukrainian capital. pic.twitter.com/2DaeyIkcwj — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) September 10, 2026

Φωτιά στο βενζινάδικο και σε αυτοκίνητο

Από την πρόσκρουση του drone ξέσπασε πυρκαγιά στο βενζινάδικο, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκε και ένα όχημα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ακόμη ότι στην ίδια περιοχή υπέστη ζημιές και κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Τοπικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει πυρκαγιά σε βενζινάδικο κοντά στο εμπορικό κέντρο Respublika Park, ενώ νωρίτερα ομάδες παρακολούθησης είχαν αναφέρει πτώση drone στην περιοχή.

Russian forces struck a gas station near a shopping mall in Kyiv this morning. pic.twitter.com/MGf5dtTmGP — WarTranslated (@wartranslated) September 10, 2026

BIG DEVELOPMENT RUSSIA HAS NOW BEGUN TARGETING GAS STATIONS IN KYIV, UKRAINE 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/OVRRPJhyc1 — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 10, 2026

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στην περιφέρεια του Κιέβου

Την ίδια ώρα, ρωσικά drones έπληξαν και περιοχές γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιοχή Ομπούχιβ, ενώ ακόμη δύο κάτοικοι τραυματίστηκαν στις περιοχές Ομπούχιβ και Φαστίβ.

Στην περιοχή Μπούτσα υπέστησαν ζημιές ιδιωτικές κατοικίες και ξέσπασε πυρκαγιά σε ανοιχτό χώρο.

Στη Φαστίβ, θραύσματα από drone προκάλεσαν ζημιές σε κτηνιατρική κλινική και ιδιωτική κατοικία, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Στην Ομπούχιβ, εκτός από τον νεκρό και τον τραυματία, εκδηλώθηκε επίσης φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των ουκρανικών αρχών.

Τρίτη συνεχόμενη ημέρα σφοδρών επιθέσεων

Οι ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο επαναλήφθηκαν σχεδόν αμέσως μετά τη σύντομη παύση που είχε συνδεθεί με την επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σημειώνει το Kyiv Independent.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, ρωσικά drones τζετ προώθησης έπληξαν πολυκατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον 17, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, μαζική επίθεση με πυραύλους και drones στην πρωτεύουσα είχε αφήσει πίσω της πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες, ενώ μεγάλες πυρκαγιές είχαν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της πόλης.

#UkraineRussiaWar #Odessa#Crimea #Kramatorsk#Slavyansk #Dobropolye The RAF struck a WOG gas station in the Holosiivskyi district of Kyiv. This occurred after 🇺🇦media outlets reported that drones would be used to destroy exactly 20 gas stations of the Ukrainian capital pic.twitter.com/yNWxB98I4C — Koba (@Krieg2026) September 10, 2026

Στο στόχαστρο και τα βενζινάδικα

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις με drones εναντίον πρατηρίων καυσίμων, σε μια προσπάθεια να πλήξει τις προμήθειες καυσίμων και τις οδικές μεταφορές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η τακτική αυτή είχε καταγραφεί ιδιαίτερα στις περιφέρειες Χαρκόβου, Σούμι και Ζαπορίζια, ενώ έως τον Αύγουστο είχε επεκταθεί και σε κεντρικές περιοχές της χώρας, με δεκάδες πρατήρια καυσίμων να έχουν δεχθεί πλήγματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.