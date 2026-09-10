Γιώργος Μαζωνάκης: Τουλάχιστον 4 ώρες ήταν στο ιατρείο ο τραγουδιστής – Τι αποκαλύπτει το βιντεοληπτικό υλικό

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς από τις έρευνες των αστυνομικών στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί της γιατρού.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρώτο πολύ σημαντικό εύρημα -κατά τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών – είναι η ώρα άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Αν και η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 16.00 και ότι εκείνος καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον για 4 ώρες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γιατρός δήλωσε διαφορετικές ώρες προκειμένου να υποστηρίξει το ισχυρισμό της ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία πλασμασφαίρεσης.

Τουλάχιστον 45 λεπτά λειτούργησε το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης

Το δεύτερο επίσης σημαντικό εύρημα, σύμφωνα με τις αρχές, είναι τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης. Η γιατρός υπέδειξε στους αστυνομικούς ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, επιμένοντας πως δεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία. Ωστόσο τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογισμικό του μηχανήματος και διαπίστωσαν ότι λειτούργησε για 45 λεπτά.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι ο ιατροδικαστής μπορεί και εκείνος να διαπιστώσει αν είχε ξεκινήσει η θεραπεία πλασμασφαίρεσης.

Όλα αυτά τα στοιχεία και οι καταθέσεις θα τεθούν υπόψιν του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα ασκήσει ποινική δίωξη, σε βάρος ποιου και για πιο αδίκημα.