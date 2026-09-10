Καπουτζίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν μοναδικός, σπάνιος – Μακάρι να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο The Voice, όπου ο ηθοποιός και σεναριογράφος ήταν ο παρουσιαστής, ενώ τραγουδιστής ήταν ένας από τους coach.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που είχαν, αλλά και στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας την ευχή να είχε καταφέρει και ο ίδιος να αγαπήσει περισσότερο τον εαυτό του.

«Είναι χαρά μου να μιλήσω για το Γιώργο. Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι. Και εγώ τον αγαπούσα πολύ. Συνδεθήκαμε τα δύο τελευταία χρόνια στο Voice. Και ήθελα απλώς να πω στον κόσμο ότι έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε. Ήταν πολύ αληθινός, ήταν μοναδικός, σπάνιος. Δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Γιώργο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Γιώργο. Σε αφόπλιζε με τα σωστά του, με τα λάθη του. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά που έβλεπε από τον Γιώργο, τα περίεργα, τα μοναδικά, τα έβλεπε γιατί ο Γιώργος έτσι ήταν. Δεν τα έκανε επιτηδευμένα για να τον αγαπήσουμε, δεν τα έκανε για να προκαλέσει, δεν τα έκανε για να συζητηθεί, να γίνει viral. Ήταν έτσι».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο κόσμος τον αγαπούσε επειδή ήταν αυθεντικός και δεν λειτουργούσε με εμπορικά κίνητρα. Όπως είπε, ακολουθούσε πάντα την καρδιά του και έμεινε πιστός σε αυτή μέχρι το τέλος.

«Και αυτό καταλάβαινε και ο κόσμος και τον αγαπούσε. Δεν τα έκανε για να πουλήσει εισιτήρια ή για να πουλήσει δίσκους. Τα έκανε γιατί ήταν αληθινός και άκουγε την καρδιά του και αυτήν άκουσε μέχρι και το τέλος. Και του είπε η καρδιά του “ας σταματήσουμε” και απλώς έτσι σταμάτησε».

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους δικούς του ανθρώπους και σε όσους τον αγαπούσαν, σημείωσε ότι θα συνεχίσουν όλοι να τον σκέφτονται και να τιμούν τη μνήμη του.

«Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Έχω πολλές, πολλές, πολλές ιστορίες να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Θα έρθω και από κοντά με μεγάλη χαρά και θα μιλήσουμε. Δεν κουράζομαι να μιλάω για τον Γιώργο πραγματικά. Τον είχαμε στην καρδιά μας πολύ και θέλω να πω “συλλυπητήρια” σε όλους τους δικούς του ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Μαζί πονάμε και μαζί θα τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε πάντοτε πιστεύω», συμπλήρωσε.

Ο Γ. Καπουτζίδης στάθηκε στη μοναδική προσωπικότητα και τη γοητεία του, υπογραμμίζοντας ότι είχε την ικανότητα να παρασύρει τους γύρω του στον δικό του κόσμο και στον δικό του ρυθμό, με έναν τρόπο αυθεντικό και ανεπανάληπτο.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά. Είναι κάτι μαγικό που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και θα το ξαναπώ, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τόσο καλά με άνθρωπο που να είναι τόσο διαφορετικός από μένα. Δηλαδή, καμιά φορά μου έλεγε “Θέλω να έρθω στην Αίγινα, θέλω να έρθω στην Αίγινα” και του έλεγα “Ναι, βρε Γιώργο, να ‘ρθεις”. Και μετά σκεφτόμουν “άμα έρθει ο Γιώργος στην Αίγινα τι θα κάνουμε;” Εγώ κοιμάμαι από τις δέκα. Αυτός στις δέκα θα πιει τον πρώτο του καφέ για να, για να δούμε πώς θα περάσουμε. Κάπως λίγο σε παράσερνε βέβαια στον κόσμο του και πήγαινες με τον ρυθμό του. Ήτανε μοναδικό αυτό που είχε. Δεν εξηγείται, δεν αντιγράφεται, δεν αποκωδικοποιείται».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε:

«Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστός. Γι’ αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι την άξιζε αυτή την αγάπη πραγματικά και να μη σταματήσει να τη δείχνει. Την είχε ανάγκη. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ».