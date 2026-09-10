«Στούντιο 4»: Φερεντίνος – Καραβάτου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη – «Μόνο καλό απόγευμα δεν μπορεί να είναι αυτό»

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησαν σε διαφορετικό κλίμα την εκπομπή «Στούντιο 4», μετά την είδηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκαν την είδηση, εξηγώντας ότι αρχικά πίστεψαν πως επρόκειτο για «ράδιο αρβύλα».

«Μόνο καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα δεν μπορεί να είναι αυτό, μετά από αυτήν την είδηση που έσκασε χθες, με το που τελειώσαμε», είπε αρχικά ο Χρήστος Φερεντίνος.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου περιέγραψε πώς έμαθε όσα είχαν συμβεί, σημειώνοντας ότι η πληροφορία κυκλοφόρησε την ώρα που βρίσκονταν ακόμη στην εκπομπή.

«Συγκεκριμένα, θα σου πω και τι ακριβώς έγινε. Ήμασταν εδώ πέρα, στο διάλειμμα, και ήταν η φίλη μου η Αγάπη και μου λέει: “Ρε συ, διαβάζω αυτό το πράγμα”. Και λένε οι γύρω: “Όχι, είναι ράδιο αρβύλα, αποκλείεται να έχει συμβεί”. Και όταν τελείωσε η εκπομπή και ανεβήκαμε επάνω, τελικά επιβεβαιώθηκε. Θα είναι μια διαφορετική εκπομπή σήμερα», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.