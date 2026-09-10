«Στούντιο 4»: Φερεντίνος – Καραβάτου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη – «Μόνο καλό απόγευμα δεν μπορεί να είναι αυτό»

Σε διαφορετικό κλίμα ξεκίνησαν την εκπομπή «Στούντιο 4» ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι αρχικά θεώρησαν πως η πληροφορία ήταν «ράδιο αρβύλα», πριν αυτή επιβεβαιωθεί.

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Στούντιο 4 για Γιώργο Μαζωνάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησαν σε διαφορετικό κλίμα την εκπομπή «Στούντιο 4», μετά την είδηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι δύο παρουσιαστές αρχικά πίστεψαν πως επρόκειτο για «ράδιο αρβύλα». Ο Χρήστος Φερεντίνος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μόνο καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα δεν μπορεί να είναι αυτό».
  • Η Κατερίνα Καραβάτου περιέγραψε πώς έμαθε την είδηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται μετά το τέλος της εκπομπής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησαν σε διαφορετικό κλίμα την εκπομπή «Στούντιο 4», μετά την είδηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκαν την είδηση, εξηγώντας ότι αρχικά πίστεψαν πως επρόκειτο για «ράδιο αρβύλα».

«Μόνο καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα δεν μπορεί να είναι αυτό, μετά από αυτήν την είδηση που έσκασε χθες, με το που τελειώσαμε», είπε αρχικά ο Χρήστος Φερεντίνος.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου περιέγραψε πώς έμαθε όσα είχαν συμβεί, σημειώνοντας ότι η πληροφορία κυκλοφόρησε την ώρα που βρίσκονταν ακόμη στην εκπομπή.

«Συγκεκριμένα, θα σου πω και τι ακριβώς έγινε. Ήμασταν εδώ πέρα, στο διάλειμμα, και ήταν η φίλη μου η Αγάπη και μου λέει: “Ρε συ, διαβάζω αυτό το πράγμα”. Και λένε οι γύρω: “Όχι, είναι ράδιο αρβύλα, αποκλείεται να έχει συμβεί”. Και όταν τελείωσε η εκπομπή και ανεβήκαμε επάνω, τελικά επιβεβαιώθηκε. Θα είναι μια διαφορετική εκπομπή σήμερα», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.

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