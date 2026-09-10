Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλεσε την τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο

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Ανατράπηκε η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος με την οποία τιμήθηκε ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, καθώς η νέα Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ανακαλέσει την τιμητική διάκριση που είχε αποφασιστεί πριν δύο εβδομάδες.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 170ής Συνοδικής Περιόδου, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, σύμφωνα με το ekklisiaonline.

Η απόφαση

Συνήλθε χθες και σήμερα, Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ής Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Κατόπιν της τελέσεως της ειδικής Ιεράς Ακολουθίας επί τη ενάρξει των εργασιών της Ιεράς Συνόδου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τα νέα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ευχόμενος ευόδωση των εργασιών Αυτής εν πνεύματι αγάπης και συνεργασίας.

Μετά τον Μακαριώτατο Πρόεδρο, εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων αντιφώνησε ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος.

Αφού επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως από της λήξεως της προηγουμένης Συνόδου έως σήμερα, συγκροτήθηκαν τα Συνοδικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5383/1932 «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας». Στη συνέχεια διορίσθηκαν οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι – Μέλη των Συνοδικών Επιτροπών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νόμου 590/1977, καθώς και τα Συνοδικά Μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια της Αποστολικής Διακονίας, της Εφορευτικής Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου και της Υποεπιτροπής «Διπτύχων». Συγκροτήθηκε, επίσης, το Α.Υ.Σ.Ε. και τα λοιπά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ειδικότερα, ως Συνοδικοί Σύνδεσμοι των Συνοδικών Επιτροπών διορίσθηκαν:

– Στην Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού Βίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

– Στην Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

– Στην Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Αλέξιος.

– Στην Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος.

– Στην Συνοδική Επιτροπή Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

– Στην Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός.

– Στην Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ. Ιάκωβος.

– Στην Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών, ο Σεβ. Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ. Γεώργιος.

Εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ορίσθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Κατόπιν ανεγνώσθη ο Κανονισμός Εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Η Δ.Ι.Σ. εκφράζει θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια της ζωής των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και εύχεται η μνήμη τους να είναι αιωνία και η από Θεού ενίσχυση των οικείων, τέκνων και συγγενών αυτών, να συνοδεύει τη ζωή τους.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος:

– Λαβούσα υπ’ όψιν την εσχάτως αποσταλείσα επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου προς τα μέλη της νέας 170ής Συνοδικής Περιόδου και θεωρήσασα το περιεχόμενο αυτής προσβλητικό προς το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν γενομένης ονομαστικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφάσισε όπως ανακαλέσει την απόφαση της Δ.Ι.Σ. της 26ης Αυγούστου ε.έ. περί απονομής τιμής στον Σεβ. Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο με τον Χρυσούν Σταυρό μετ’ αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

– Όρισε Εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο για να μεταβεί στην Κύπρο την 6η Οκτωβρίου 2026 και να υπογράψει εκ μέρους αυτού μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδος και Κύπρου και των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τους αδελφούς Κυπρίους και ειδικότερα την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του Κυπριακού Ελληνισμού, της θέσης και της ανεκτίμητης συμβολής της Εκκλησίας της Κύπρου στην διατήρηση της ταυτότητας του Κυπριακού Ελληνισμού, των αγώνων των Κυπρίων για ελευθερία και Ένωση και της ιδιαίτερης θέσης και προσφοράς του Κυπριακού Ελληνισμού στον μείζονα Ελληνισμό.

– Σε απάντηση υπηρεσιακού εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, περί οπλοχρησίας, οπλοκατοχής ακόμη και για λόγους θήρας από κληρικούς, επικαιροποιεί το υπ’ αριθμόν 244/155/21.1.2016 Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου και ρητώς απαγορεύει την δυνατότητα χρήσεως όπλων για οποιονδήποτε λόγο από τους κληρικούς.

– Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος για τον ορισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2026 ως ημερομηνίας ενάρξεως της νέας Κατηχητικής Περιόδου.

– Ενημερώθηκε από την ίδια Επιτροπή για την διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος και Στελεχών Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, από 1ης έως 3ης Σεπτεμβρίου.

– Ενέκρινε, κατόπιν της προτάσεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος την επίσημη παρουσίαση του Τόμου των Πρακτικών του Επιστημονικού Συνεδρίου με γενικό θέμα: «Η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση της Κύπρου από τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα και ομιλητής εκ μέρους Αυτής ορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

– Ενέκρινε τον διορισμό των νέων Μελών του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελάς Βερμίου Βερροίας.

– Ενέκρινε τον διορισμό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου Καραθανάση, ως Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.