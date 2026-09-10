Ζάκυνθος: Τρεις συλλήψεις έπειτα από ληστεία τουριστών με μαχαίρι

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου συνέλαβαν τρία άτομα για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψη έγινε χτες Τετάρτη και περάστηκαν χειροπέδες σε έναν 22χρονο ημεδαπό και δύο αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 29 ετών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, χθες, τα ξημερώματα, το Κέντρο Επιχειρήσεων «100» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, ειδοποιήθηκε για περιστατικό ληστείας σε βάρος παρέας νεαρών τουριστών, Ρουμάνων υπηκόων, το οποίο έλαβε χώρα σε προαύλιο χώρο καταλύματος όπου διέμεναν, στην περιοχή Γαϊτανίου Ζακύνθου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 22χρονος, Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Λαγανά Ζακύνθου, λόγω αστικής διαφοράς, που είχε με έναν εκ των τουριστών, από προηγούμενο τροχαίο συμβάν, από κοινού με τους δύο ακόμη συγκατηγορούμενους του, 28 και 29 ετών, Σέρβους υπηκόους, πήγαν στο κατάλυμα των νεαρών Ρουμάνων και αφαίρεσαν, με την απειλή μαχαιριών και τη χρήση σωματικής βίας, από μέλη της παρέας, ένα κινητό τηλέφωνο, αξίας, 900 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Μετά από μερικές ώρες και αφού προηγήθηκε σχετική καταγγελία των νεαρών τουριστών και έρευνα από αστυνομικούς, εντοπίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν κατά την τέλεση της ληστείας,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ

δύο μαχαίρια και

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.