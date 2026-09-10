Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν νομίζω να είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη θεραπεία» λέει εργαζόμενη του ιατρείου – Τι έδειξε η αυτοψία του ΙΣΑ

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου έρχονται το φως, μέσα από μαρτυρία εργαζόμενης της κλινικής.

Όπως ανέφερε η εργαζόμενη στο Mega, ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα (σ.σ. Τρίτη 8/9), ενώ, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από συνάδελφό της, δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη θεραπεία του.

«Ναι φυσικά (είχε έρθει και την προηγούμενη μέρα), εξ όσων γνωρίζω γιατί εγώ είμαι τα πρωινά στο ιατρείο, οπότε δεν τον είδα. Συνάδελφός μου με ενημέρωσε. Μου είπε ότι ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση και καλέσαμε το ΕΚΑΒ. Δεν νομίζω να είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη θεραπεία. Νομίζω είχε ξαναέρθει πριν κάποιους μήνες που είχε κάνει έναν έλεγχο (στο ιατρείο). Υπάρχουν σε αρχεία στον υπολογιστή μας. Όλα αυτά ήδη τα ξέρει και η αστυνομία και οι τεχνικοί ασφαλείας, τα βλέπουν, τα βρίσκουν στα αρχεία μας αυτά. Το μόνο που μου είπε και μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε ένα τσιρότο στο μέτωπο σαν να είχε χτυπήσει, να είχε κοπεί. Είναι πολλά χρόνια το ιατρείο, έχει άδειες» δήλωσε η εργαζόμενη.

Αναφορικά με τις εικόνες που υπάρχουν παντού στο ιατρείου, η εργαζόμενη είπε ότι «είναι εικόνες Αγίων και της Παναγίας. Τα περισσότερα είναι από δώρα ασθενών», ενώ για το ομοίωμα Σαμουράι δήλωσε: «Παλαιότερα είχε σαν χόμπι ο γιατρός, ο κ. Θ., το Κέντο, οπότε σε συνδυασμό με έναν τότε δάσκαλο που είχε, έκαναν αυτή την παραγγελία από την Ιαπωνία, από την Κορέα δεν ξέρω».

«Είναι πάρα πολλά χρόνια το ιατρείο εξ όσων γνωρίζω. Άδειες εννοείται και υπάρχουνε» κατέληξε.

Τι έδειξε η αυτοψία του ΙΣΑ

Άμεσο έλεγχο στο ιατρείο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση διενήργησε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών της διαδικασίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν.

“Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών”, τονίζει ο ΙΣΑ.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ, εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο ΙΣΑ πραγματοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας».

Πρόσθεσε ότι για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.

Αναβάλλεται για αύριο η νεκροψία έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του – Θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος

Αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (11/9) η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή διορίζει τον δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Νωρίτερα ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr είχε δηλώσει ότι Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ είχε αναφερθεί και στα δικονομικά βήματα που θα γίνουν από εδώ και εμπρός.

Συγκεκριμένα κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση.

«Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξήγησε, ότι τα δικονομικά δικαιώματα μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή ανήκουν στην οικογένεια, η οποία θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί νομικά.

Μάλιστα ως έμπειρος νομικός προέβλεψε ότι θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Συγκεκριμένα δήλωσε enikos.gr ότι «εγώ, ως ο επί σειρά ετών δικηγόρος του εκλιπόντα θα τους συμβούλευα να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία».

Πρέπει όλα να διερευνηθούν

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.