«Μπλόκο» της Τροχαίας στα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα – Βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις

Η Τροχαία Αττικής προχώρησε σε αυστηρούς ελέγχους των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα, μετά από σοβαρά τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους και διαρκείς καταγγελίες για άναρχη κυκλοφορία. Συνολικά βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις σε 689 ελέγχους, με κυριότερες τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ ακινητοποιήθηκαν 22 πατίνια. Οι εντατικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο τη συμμόρφωση των χρηστών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τροχαία Αττικής προχώρησε σε «μπλόκο» στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών μέσω αυστηρών ελέγχων μετά τα πρόσφατα σοβαρά τροχαία και τις διαρκείς καταγγελίες για άναρχη κυκλοφορία.
  • Σε στοχευμένες δράσεις και εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους, βεβαιώθηκαν συνολικά 495 παραβάσεις σε 689 ελέγχους οχημάτων.
  • Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση κράνους (260), ανασφάλιστα πατίνια (175) και μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη. Οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη συμμόρφωση των χρηστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Τροχαία Αττικής προχώρησε σε «μπλόκο» στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών μέσω αυστηρών ελέγχων μετά τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία και τον τραυματισμό δύο ανηλίκων, όσο και οι διαρκείς καταγγελίες οδηγών και πεζών για άναρχη κυκλοφορία πατινιών, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Έτσι λοιπόν, από τις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης, έως και σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις και εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους σε διερχόμενους οδηγούς πατινιών.

Η… αποκομιδή έφερε και πλούσια αποτελέσματα, καθώς σε 689 ελέγχους οχημάτων βεβαιώθηκαν συνολικά 495 παραβάσεις, ενώ εντοπίστηκε και ένας ανήλικος να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι.

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 260 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 28 για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας, 13 για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου, 16 για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη, 175 ήταν ανασφάλιστα ενώ δύο μπήκαν σε δρόμο που απαγορευόταν οι είσοδος των οχημάτων.

Συνολικά ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό.

Όπως τονίζουν αξιωματικοί της Τροχαίας Αττικής, οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση των χρηστών.

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