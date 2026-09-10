«Μπλόκο» της Τροχαίας στα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα – Βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις

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Η Τροχαία Αττικής προχώρησε σε «μπλόκο» στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών μέσω αυστηρών ελέγχων μετά τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία και τον τραυματισμό δύο ανηλίκων, όσο και οι διαρκείς καταγγελίες οδηγών και πεζών για άναρχη κυκλοφορία πατινιών, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Έτσι λοιπόν, από τις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης, έως και σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις και εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους σε διερχόμενους οδηγούς πατινιών.

Η… αποκομιδή έφερε και πλούσια αποτελέσματα, καθώς σε 689 ελέγχους οχημάτων βεβαιώθηκαν συνολικά 495 παραβάσεις, ενώ εντοπίστηκε και ένας ανήλικος να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι.

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 260 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 28 για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας, 13 για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου, 16 για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη, 175 ήταν ανασφάλιστα ενώ δύο μπήκαν σε δρόμο που απαγορευόταν οι είσοδος των οχημάτων.

Συνολικά ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό.

Όπως τονίζουν αξιωματικοί της Τροχαίας Αττικής, οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση των χρηστών.