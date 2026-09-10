Κίνα: Νεκρή 24χρονη influencer υπερφαγίας έπειτα από ανακοπή καρδιάς – Οι κίνδυνοι πίσω από την τάση του «mukbang»

Θλίψη στην κοινότητα του διαδικτύου προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος μιας 24χρονης Κινέζας δημιουργού περιεχομένου, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, εξαιτίας των ακραίων διατροφικών συνηθειών που υιοθετούσε για τις ανάγκες των βίντεο της.
Η γνωστή στους followers της ως «Ganfan Yingying», της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Τσεν Τσιγί, απεβίωσε στις 17 Αυγούστου από καρδιακή ανακοπή.
@guykonderm7890 #กานฟ่านอิง (干饭莹, Gan Fan Ying) หรือที่รู้จักในชื่อ “กานฟ่านอิงอิง” (干饭莹莹) มีชื่อจริงว่า 陳紫怡 (Chen Ziyi) เป็น อินฟลูเอนเซอร์สายกิน (Mukbang) ชาวจีนชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 1.2 ล้านคน ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสียชีวิตการเสียชีวิต: เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2026 ในวัยเพียง 24 ปี สาเหตุที่สันนิษฐาน: แพทย์และสื่อรายงานว่าอาจเกี่ยวข้องกับภาวะ โพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรง จากพฤติกรรมและความกดดันในการทำคอนเทนต์กินจุ (Mukbang) เป็นเวลานาน วิดีโอสุดท้าย: ก่อนเสียชีวิต 3 วัน (วันที่ 14 สิงหาคม 2026) เธอได้ลงคลิปจากโรงพยาบาล โดยเตือนแฟนคลับว่า “ร่างกาย永远是第一位 (สุขภาพต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก)” #เน็ตไอดอลจีน #เสียชีวิต #ข่าว ♬ Morning Tram – Sandy Tran
Η ανακοπή προκλήθηκε από επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα καλίου στον οργανισμό της, όπως επιβεβαίωσαν οι γονείς της στην εφημερίδα Global Times.
Η 24χρονη είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύριο followers στους λογαριασμούς της, προβάλλοντας περιεχόμενο «mukbang» — βίντεο στα οποία οι χρήστες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες φαγητού ενώ αλληλεπιδρούν με το κοινό τους.
Στην τελευταία της ανάρτηση, η 24χρονη δημιουργός περιεχομένου αποκάλυψε στους ακολούθους της ότι είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω σοβαρών επιπλοκών στην υγεία της.
View this post on Instagram
Όπως ανέφερε, τα επίπεδα καλίου στο αίμα της είχαν υποχωρήσει στο 2,3, όταν οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται μεταξύ 3,5 και 5,5.
Τα πολύ χαμηλά επίπεδα καλίου μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, όπως το πεπτικό σύστημα και την υγεία των οστών, σημειώνει η Daily Mail. Πάντως, η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.
Πίεση, εξάντληση και οι προειδοποιήσεις των γιατρών
Σε επικοινωνία με τους followers της, η Yingying είχε εξομολογηθεί ότι οι influencer του «mukbang» αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση και σωματική εξάντληση κατά τη δημιουργία αυτού του υλικού.
«Αν και το να βγάζεις χρήματα είναι σημαντικό, η υγεία πρέπει πάντα να μπαίνει σε πρώτη μοίρα», είχε δηλώσει.
@stompsingapore A 24-year-old Chinese mukbang influencer has died, days after revealing she was suffering from dangerously low potassium levels. #fyp #creatorsearchinsights #fypfypfypfypfypypfypfypfypfypfypfyfyp ♬ original sound – Stomp Singapore
Ιατρικοί εμπειρογνώμονες εξηγούν ότι η υπερφαγία αυτή καθαυτή δεν προκαλεί άμεσα σοβαρή απώλεια καλίου.
Αντίθετα, τα προβλήματα προκαλούνται όταν οι δημιουργοί περιεχομένου προκαλούν εμετό ή κάνουν χρήση καθαρτικών προκειμένου να αποβάλουν τις τεράστιες ποσότητες τροφής που κατανάλωσαν μόλις σβήσουν οι κάμερες.
Τι είναι το φαινόμενο Mukbang και οι κίνδυνοι
Η Yingying δεν είναι η μοναδική influencer του χώρου που χάνει τη ζωή της έπειτα από ακραίες δοκιμασίες φαγητού.
Ο όρος «mukbang» προέρχεται από την κορεατική λέξη 먹방 (meokbang) — μια σύντμηση των λέξεων «μετάδοση» και «φαγητό».
Πρόκειται για ένα είδος περιεχομένου όπου οι δημιουργοί βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους να καταναλώνουν τεράστιες ή εντυπωσιακές ποσότητες γευμάτων, αλληλεπιδρώντας παράλληλα με τους θεατές σε πραγματικό χρόνο ή μέσω μονταρισμένων βίντεο.
@verytastyvideos Let’s try this 😋 #mukbang #asmreating #mukbangeatingshow #tiktokfood #asmr ♬ оригинальный звук – VERYTASTYVIDEOS
Το φαινόμενο ξεκίνησε από live μεταδόσεις στη Νότια Κορέα και εξελίχθηκε σε παγκόσμια τάση στις πλατφόρμες YouTube, TikTok, Instagram και Twitch.
Ωστόσο, το συγκεκριμένο είδος δέχεται έντονη κριτική, ειδικά όταν ενθαρρύνει την ακραία υπερκατανάλωση τροφής.
@aleeats8 Trying Cinnabon cinnamon rolls from Cinnabon @Cinnabon #mukbang #cinnamonroll #fyp #foryoupage #sweets ♬ original sound – Ale Eats
Διαιτολόγοι προειδοποιούν ότι η συχνή έκθεση σε υπερβολικές μερίδες και επεισόδια υπερφαγίας μπορεί να κανονικοποιήσει ανθυγιεινές σχέσεις με το φαγητό.
Επίσης, αρκετές κυβερνήσεις, με πρώτη την Κίνα, έχουν λάβει αυστηρά μέτρα κατά των «εκπομπών φαγητού» που φαίνεται να προωθούν τη σπατάλη (food waste) ή τη λαιμαργία.
Τέλος, έχουν αναφερθεί περιστατικά με influencers που υπέστησαν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους —ή ακόμη και έχασαν τη ζωή τους— έπειτα από ακραίες δοκιμασίες φαγητού, πυροδοτώντας εκκλήσεις για αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες.