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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, κινητοποιώντας 22 πυροσβέστες, 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και 2 αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Ο δήμος Ξηρομέρου συνδράμει με υδροφόρες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στις περίπου 14:45.
  • Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
  • Ο δήμος Ξηρομέρου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στις περίπου 14:45.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν  22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

Ο δήμος Ξηρομέρου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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