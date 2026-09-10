Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στις περίπου 14:45.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.
Ο δήμος Ξηρομέρου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.