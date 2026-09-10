Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στις περίπου 14:45.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

Ο δήμος Ξηρομέρου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.