Νατσιός στη ΔΕΘ: Η «Νίκη» θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή – Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική εθνική επανεκκίνηση

«Θέλουμε Ελλάδα ισχυρή, υπερήφανη, δημιουργική και κυρίαρχη» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, σε συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει «πραγματική εθνική επανεκκίνηση».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Το είδαμε και στην πρόσφατη θλιβερότατη παρουσία της εδώ. Κουρασμένη, χωρίς σχέδιο και έμπνευση, χωρίς πολιτικό όραμα και κοινωνική στήριξη», είπε ο κ. Νατσιός.

Υπογράμμισε, δε, ότι οι περιστάσεις «απαιτούν μια πολιτική ηγεσία που να γνωρίζει τι θέλει για την Ελλάδα και να μπορεί να υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού» και προσέθεσε: «Όχι πολιτικές υποτέλειας κατευνασμού και εξάρτησης. Όχι πολιτικές που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως διαρκή επαίτη και εκτελεστή ξένων σχεδιασμών».

Ο κ. Νατσιός έστρεψε τα πυρά του προς πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που υπηρέτησαν και υπέγραψαν μνημόνια.

«Όποια κυβέρνηση και πρωθυπουργοί και όχι μόνο πολιτικοί αρχηγοί ψήφισαν τα εγκληματικά μνημόνια που κατέστρεψαν την πατρίδα μας – από εκεί ξεκίνησαν όλα τα κακά και η οικονομική φρίκη και ο ξενιτεμός των νέων, χιλιάδες αυτοκτονίες που αποκρύπτονται και η διάλυση και όλα τα συμπαρομαρτούντα – δεν έχουν θέση στην πολιτική σκηνή της χώρας. Όσοι ψήφισαν εγκληματικά μνημόνια δεν έχουν καμία θέση. Ούτε επανακάμπτοντες της πολιτικής που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Τσίπρα, να βλέπουμε τον κ. Σαμαρά, ή τον κ. Βελόπουλο να μιλάνε για πατριωτισμό, όταν ψήφισαν εγκληματικό μνημόνιο» είπε ο κ. Νατσιός και συνέχισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Να μην το ξεχνάει ο ελληνικός λαός, μην δίνει πάλι ανοιχτή επιταγή και ψήφο σε ανθρώπους που υπονόμευσαν και κατέστρεψαν το μέλλον. Να διατηρήσει ο ελληνικός λαός τη μνήμη του ζωντανή, να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η ΝΙΚΗ δεν συγχρωτίζεται με αυτούς… Είμαστε το νέο, είμαστε το καινούργιο, είμαστε το πατριωτικό».

Είπε ακόμη ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις, «εξακολουθούν και αποβιβάζονται στη χώρα παράνομοι μετανάστες» και μίλησε για την ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια και να ισχυροποιηθεί η εθνική παιδεία στα σχολεία, σημειώνοντας ότι «η ΝΙΚΗ ανέδειξε την απροκάλυπτη επιβολή της WOKE ατζέντας στα παιδιά μας μέσω των σχολικών βιβλίων».

«Μία κυβέρνηση της ΝΙΚΗΣ θα ξαναέκανε τα σχολικά βιβλία να μοσχοβολούν Ελλάδα, Ορθοδοξία και παραδοσιακή οικογένεια» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «…δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Μακεδονία δεν είναι απλός γεωγραφικός προσδιορισμός», αλλά «αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και εθνικής μας ταυτότητας», κάτι που, «αμφισβήτησε με την προδοτική, ανθελληνική και αντεθνική Συμφωνία – Προδοσία των Πρεσπών ο επανακάμψας, δήθεν σωτήρας, Αλέξης Τσίπρας». Ο κ. Νατσιός κατηγόρησε και τον πρωθυπουργό ότι δεν την κατήγγειλε και δεν ζήτησε την ακύρωση της συμφωνίας.

Παρουσίασε ακόμη το σχέδιο της ΝΙΚΗΣ για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στήριξη της ελληνικής οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρθηκε στην ακρίβεια που πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κατήγγειλε -μεταξύ άλλων- τη φορολογική αντιμετώπιση των πολυεθνικών και την κατάσταση του ΕΣΥ καθώς και τις ενέργειες της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, στο σιδηροδρομικό δίκτυο μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται λες και είναι εν αναμονή πρωθυπουργός», σημείωσε, ασκώντας κριτική στο «επιτελικό κράτος» για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα υπογράμμισε ότι παρά την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale, φρεγάτες, F-35 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τουρκικές παραβιάσεις και μια συνεχώς διευρυνόμενη ατζέντα διεκδικήσεων. «Δεν μπορούμε να έχουμε στρατό λεόντων με πολιτική ηγεσία ελάφων», υπογράμμισε.

«Ελεύθεροι πολίτες, σταθερές αξίες, κυρίαρχη Ελλάδα, είναι ο δρόμος της ΝΙΚΗΣ. Η ΝΙΚΗ είναι από τον λαό, με τον λαό, για τον λαό», συνέχισε ο κ. Νατσιός και απέρριψε «ταμπέλες» που, όπως είπε, επιχειρούν να απαξιώσουν χώρους «διά της γραφικότητας». «Όσο ακροδεξιός είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Παύλος Μελάς και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, άλλο τόσο είμαι και εγώ και το κόμμα της ΝΙΚΗΣ», είπε και συμπλήρωσε: «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: αυτάρκεια παντού στη γαλανόλευκη πατρίδα μας».

Πρότεινε, ακόμη, συνταξιοδότηση στα 62 χρόνια και άμεσα μέτρα, «απολύτως εφικτά» δημοσιονομικώς, ύψους 6,7 δισ., για «να πάρει ανάσα» η κοινωνία: 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους, 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους, ενίσχυση οικογένειας με επίδομα γέννησης παιδιού 6.000 ευρώ και μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και από 200 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, μείωση κατά 50% του ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Όπως είπε, αυτά μπορούν να προέλθουν από τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού. «Είχαμε 12,1 δισ. υπερπλεονάσματα το 2025. Αυτά πρέπει να επιστρέψουν στο λαό και όχι στην τσέπη των δανειστών», σχολίασε.

Από τις 6 το απόγευμα, ο κ. Νατσιός θα περιηγηθεί στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ.