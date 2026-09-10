Παπαδοπούλου στον Realfm 97,8: Αν η ΕΛΑΣ αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα απευθύνουμε κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις

Για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, την πατριωτική εισφορά, το θέμα που ανέκυψε μετά την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Νομίζω πράγματι αυτή η συζήτηση έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό. Μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η τόση πρεμούρα σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου πλούτου», είπε αρχικά η κ. Παπαδοπούλου.

Τι είπε για την πατριωτική εισφορά

«Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό, και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση, είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα, που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, προς χάριν και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί βέβαια και με ένα πλέγμα φροντίδας, προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Αυτά είναι τα μείζονα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε», τόνισε.

«Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για εμάς. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί, είναι η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί οι εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό. Η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους, πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μία συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου θα λέγαμε πλούτου, που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά, και δεν είναι κάτι που αφορά τη μεσαία τάξη. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων, των υπερπλουσίων» συμπλήρωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σχετικά με την πατριωτική εισφορά.

«Θα δούμε πόσο θα μαζέψουμε αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση που είναι αναγκαία. Αλλά σε ό,τι αφορά τις μεγάλες εταιρείες μιλάμε και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση» συνέχισε.

Τι είπε για την ακρίβεια

Με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στα καρτέλ, ρωτήθηκε στη συνέχεια για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν να εφαρμοστούν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών, επί αυξημένων ήδη τιμών» υπογράμμισε.

«Πλέον ο κόσμος δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα, με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως.

Και από κει και πέρα, θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες να μπορεί να ελέγχει σε ποιο στάδιο έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία, ιδίως όταν αφορά και τις ενδοομιλικές συναλλαγές» υπογράμμισε.

Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Ερωτηθείσα με ποιους θα υλοποιήσει το πρόγραμμά της η ΕΛΑΣ, μετά τις εκλογές, απάντησε: «Από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, δηλαδή η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και στρατηγικά. Σε περίπτωση που η ΕΛΑΣ αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις».

Δεν διευκρίνισε με ποιες, και αρκέστηκε να πει πως όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Τι είπε για τον Γιώργο Σιακαντάρη

Σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει με τον Γιώργο Σιακαντάρη και τις κατηγορίες που εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ ότι «κατέβασαν» μέχρι και το όνομα του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, απάντησε: «Εγώ να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι. Από χθες στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις -και έχει τύχει να είμαι κι εγώ αποδέκτρια αυτού- υπάρχει μια άνευ προηγουμένου επίθεση προς την ΕΛΑΣ».

«Εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις στις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν δήθεν σχέδιο συγκυβέρνησης, όπως καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ ΕΛΑΣ και Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική, αλλά και έξω στην κοινωνία, δεν ακουμπά. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πουν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα», τόνισε.

«Ο κ. Σιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινίσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε» συμπλήρωσε, υποστηρίζοντας ότι το όνομα δεν εξαφανίστηκε.

Τι είπε για το AfD

«Το ζήτημα είναι το πώς αντιμετωπίζει τον φασισμό και την ακροδεξιά και η ΝΔ. Πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων κάποια προερχόμενα από το χώρο της Ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της Ακροδεξιάς που αυτή τη στιγμή γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε ακόμη σε άλλη σημείο της συνέντευξης,

Στην επισήμανση ότι η ρητορική του AfD είναι όμως νεοναζιστική, η κ. Παπαδοπούλου σχολίασε: «Μιλάω για την Ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις να λένε πως η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι κλπ, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες οι κυβερνήσεις προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσιδιάζει στην Ακροδεξιά».

«Όπως ρητορική που προσιδιάζει στην Ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί» κατέληξε.